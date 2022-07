Credevi che il rastafarianesimo nasce in Giamaica? Ti sbagli di grosso

È negli anni ’30 giamaicani che nasce la religione dei Rasta: il Rastafarianesimo. Da allora, i seguaci della suddetta fede (contraddistinti dalla tipica capigliatura a “dreadlock”) hanno diffuso credenze e tradizioni religiose anche al di fuori della Giamaica stessa.

Non c’è nemmeno bisogno di dirlo: la fama del rastafarianesimo la si deve soprattutto alla musica reggae e da personaggi carismatici del calibro di Bob Marley e dalla sua band The Wailers. Il credo non ha una chiesa centralizzata e ogni fedele può sentirsi libero di venerare chi vuole. Una cosa in comune dei Rasta è l’incipit della “narrazione sacra” della loro religione: questi fanno parte di quella fetta di schiavi esportati con la forza dall’Africa, durante la famosa tratta degli schiavi, e "attendono la loro liberazione dalla prigionia e il loro ritorno in Sion [Africa]".

L’immagine dei rastafariani è inevitabilmente legata ad usi e costumi non sempre tollerato, o almeno contemplati, dalla società moderna. Un esempio è l’utilizzo della cannabis, colonna portante della religione. Ma queste citate finora sono quella fetta di informazione che conosciamo tutti, ecco quello che non sapevi sul Rastafarianesimo.

La genesi della religione non è da ricercare in Giamaica, bensì in Etiopia: "Sua Maestà Imperiale, Imperatore Haile Selassie I, Re dei Re, Signore dei Lord e Leone Conquistatore della Tribù di Giuda" divenne re tra il clamore e l’interesse suscitato dalla stampa internazionale. Un evento più unico che raro per l’Africa di primo Novecento.

Selassie, secondo Leonard E. Barrett, faceva risalire il suo lignaggio all'antico re ebreo Salomone. Se tutto questo vi sembra una storiella campata in aria per creare l’ennesima religione di turno, allora non conoscete Marcus Garvey e la sua previsione. Il sindacalista poc’anzi citato è tra le personalità più ammirate nella lotta al colonialismo: egli predicò una profezia che vede l’incoronazione di un Re nero in Africa.

Il caso volle che un certo Tafari Maconnèn, noto come Haile Selassie, divenne re di Etiopia, 1930. Garvey, per molti rastafariani, è il capostipite e il profeta principale della religione. Vedevano che Selassie adempiva sia le profezie bibliche che quelle di Garvey e lo consideravano il loro "Messia della redenzione africana".

Avete notato che il nome di battesimo di Selassie è Tafari? Egli apparteneva ad una famiglia africana di origini nobili, riconosciuta con l’appellativo di Ras. Ras Tafari è il nome con cui ci si rivolgeva all’uomo prima dell’incoronazione e da esso i fedeli estrapoleranno il nome della loro religione.