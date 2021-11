Credi nell'astrologia e negli oroscopi? C'è una brutta notizia per te

É difficile credere che il movimento degli astri e dei pianeti possa influenzare direttamente la vita umana. D'altronde non è sicuramente complicato capire perché le persone riescano a fidarsi ciecamente degli oroscopi, visto che gli umani credono in cose sicuramente più fantasiose.

Un recente studio pubblicato sulla rivista Personality and Individual Differences, ha scoperto che coloro che credono all'astrologia tendono ad essere meno intelligenti e più narcisisti. La scienza afferma da anni che l'astrologia non ha alcun fondamento scientifico e, nonostante ciò, sono milioni coloro che ci credono... e il loro numero è sempre crescente. É stato anche condotto il più grande studio scientifico sull'oroscopo - dimostrando che non ha alcun senso - ma nulla.

Così il trio di ricercatori della Lund University dietro il nuovo studio ha creato un questionario online per identificare i tratti della personalità, aggiungendo delle domande sull'astrologia simili a una versione abbreviata del test del 2006 "Belief in Astrology Inventory". All'interno del questionario, inoltre, è stato aggiunto anche un breve test del QI (a proposito, ecco chi era l'uomo con il QI più alto della storia).

Successivamente il test è stato compilato da 264 adulti di lingua inglese utilizzando Facebook. I risultati ottenuti parlano chiaro: coloro che credono nell'astrologia tendono ad essere meno intelligenti - con risultati del QI inferiori rispetto agli altri - e sono più narcisistiche. É stato anche notato che, più alto è stato il punteggio di un volontario nella parte del questionario relativa al QI, più basse erano le sue possibilità di credere nell'astrologia.