Credi che gli hobbit esistano solo nei film? Purtroppo, ti sbagli di grosso

Il volto di uno dei personaggi più conosciuti (almeno dal nome) dell'albero genealogico umano, l'Homo floresiensis, è stato ricostruito da un piccolo team di archeologi e designer 3D. Vediamo lo studio pubblicato nell'e-book OrtogOnline vol. 4.

Sicuramente tutti i resti ritrovati sino ad oggi di cui vi abbiamo già parlato, sembrerebbero dimostrare che gli hobbit esistono. È proprio così che viene infatti soprannominato il nostro antenato H. floresiensis, a causa della sua bassa statura di circa 1,1 metro. Per quanto possa inoltre apparire assurdo, questa specie ha vissuto sulla Terra contemporaneamente all'Homo sapiens. Secondo gli ultimi ritrovamenti, si pensa che si sia estinta "recentemente", circa 50.000 anni fa.

Come se non batasse, sembrerebbe essere stato anche abbastanza confinato all’isola indonesiana di Flores, dove nel 2003 sono stati scoperti i primi resti.

Il team di ricercatori, ha però ora tentato di ricostruire letteralmente il volto di H. floresiensis utilizzando la sua forma e struttura per fare delle stime su come i tessuti molli si sarebbero adagiati contro l'osso. Bisogna però sottolineare come il processo di ricostruzione facciale usando solo un teschio e pochi resti, rappresenti un percorso molto complesso e probabilmente inesatto.

Questo perché la forma del cranio può fornire solo informazioni limitate su come i tessuti molli come i muscoli e il grasso, apparirebbero effettivamente sul viso di una persona. Inoltre, nessuno è certo neanche del colore dei capelli. Ciononostante, potete osservare voi stessi i risultati nel link in calce scaricando lo studio stesso. Ma come sono "nati" tali esemplari?

Data la somiglianza dei loro crani con quelli dell’Homo erectus, il team che ha scoperto H. floresiensis originariamente propose una teoria ad oggi abbastanza accredita. Secondo loro, infatti, una popolazione di H. erectus si è recata proprio a Flores. Nel corso di centinaia di migliaia di anni, la popolazione si è poi ridotta di dimensioni a causa dell’oramai celebre fenomeno del nanismo insulare, ovvero quel processo in cui gli animali si evolvono per diventare più piccoli quando sono costretti a vivere in un ambiente limitato come appunto, un’isola.

Una possibile alternativa, vuole invece che i resti di H. floresiensis siano semplicemente degli Homo sapiens con un disturbo di salute congenito come la microcefalia, che si traduce in un cranio più piccolo. Importante però ribadire come tale teoria sia abbastanza criticata nel mondo accademico.

Nonostante le perplessità e le incertezze dovute ai pochi elementi a disposizione, questa volta non parliamo dunque di come potremmo essere tra 1.000 anni, ma di ciò che riguarda il nostro splendido passato.