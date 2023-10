Credi di essere una persona gelosa o invidiosa? Ecco come riconoscere i due sentimenti

Nolente o volente, la gelosia è una delle emozioni più comuni che proviamo. Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo avuto paura di perdere qualcuno o qualcosa di importante, a vantaggio di un “avversario”, un antagonista della nostra storia.

Tuttavia, per quanto è possibile estrapolare un chiave di lettura positiva da siffatto sentimento, la gelosia ci rende più ansiosi, aggressivi e insicuri.

Ma da quando siamo gelosi? Beh, da sempre. Basti pensare che Davide, secondo quanto raccontato nel testo biblico, fu costretto a fuggire dal re Saul, in quanto geloso dei suoi successi contro Golia e i Filistei. Andando a ritroso nel tempo, troviamo anche la narrazione concernente Era, sposa di Zeus, che perseguitò le amanti e i figli illegittimi del padre degli dèi.

Insomma, essere gelosi è qualcosa che ci appartiene; la vera domanda, ora, è ‘per quale motivo siamo gelosi?’.

Gli antropologi ritengono che la gelosia sia innata nell’uomo ed è qualcosa che non possiamo cambiare, in quanto, rispetto al resto del creato, l’essere umano tiene particolarmente ai propri rapporti, obiettivi e beni.

È facile confondere la gelosia con l’invidia, ma sono due sentimenti totalmente diversi. L’invidia è il desiderio di avere qualcosa che possiede qualcun altro, come una posizione professionale, un oggetto o la conoscenza affiatata con una persona. La gelosia è il timore di perdere qualcosa che si ha già.

In quanto sensazione comune e innata degli esseri umani, la gelosia si palesa in maniera differente, infatti la comunità scientifica riconosce due tipologie: la gelosia normale e anormale. La prima è quella che tutti proviamo quotidianamente e che può essere di derivazione di un forte e genuino affetto verso una persona o una relazione. Il secondo, invece, sfocia in comportamenti violenti e irrazionali, il più delle volte incentivati da problemi di immaturità, autocontrollo, autostima e malattie mentali.