Credi di saper pilotare un aereo? Il 50% degli uomini americani ne è convinto

I risultati di un sondaggio pubblicato pochi mesi fa, indicano chiaramente che circa un terzo degli americani adulti ritiene di poter far atterrare in sicurezza un aereo passeggeri. Il risultato diventa addirittura preoccupante se si pensa che tra gli intervistati maschi la convinzione è arrivata a quasi il 50%.

Nonostante talvolta possa capitare di passeggeri che sono stati in grado di far atterrare degli aerei e non considerando gli aerei dirottati da un cavallo, in realtà si tratta quasi sempre di aerei piccoli e relativamente "semplici" da gestire con l’aiuto della torre di controllo. Discorso a parte meritano invece gli aerei commerciali. È davvero così semplice come crediamo?

La parte sicuramente più complessa risiede nei decolli e negli atterraggi. Solo in pochissime occasioni infatti, un pilota può utilizzare il pilota automatico per far atterrare l'aereo. È sempre una questione di abilità, esperienza e manualità.

Pensate infatti che per il decollo l'aereo deve aumentare la velocità finché le ali non riescono a generare una portanza sufficiente per sollevarlo in aria, mentre il pilota rimane contemporaneamente vigile su molteplici strumenti e segnali esterni e mantiene l'aereo centrato sulla pista. Una volta in volo, bisogna poi seguire un percorso specifico dettato dalla torre di controllo.

Durante l'atterraggio invece un pilota deve mantenere una velocità adeguata e allo stesso tempo gestire la configurazione del carrello e dei flap (parti specifiche delle ali ), comunicando con il controllo del traffico aereo e completando una serie di checklist cartacee e digitali.

Una volta che l’aereo si avvicina alla pista, bisogna valutare l’altezza, la potenza e la velocità di discesa. A terra invece, si utilizzeranno finalmente i freni e la spinta inversa per fermare completamente l'aereo. Tutto questo accade nel giro di pochi minuti e se vi sembra complesso, sappiate che lo è molto di più.

Quanto detto è solo una piccolissima parte di ciò che accade quotidianamente su un aereo di linea, richiedendo dunque una serie di competenze che possono essere acquisite solo attraverso una formazione approfondita. Dopo aver visto il primo volo con carburante rinnovabile, il percorso sarà sicuramente difficile per ogni aspirante pilota.

Bisognerà ad esempio studiare aerodinamica, diritto dell'aria e regole del volo, meteorologia, fattori umani, navigazione, sistemi aeronautici, prestazioni e pianificazione del volo. Si dovrà inoltre dedicare del tempo a conoscere l'aereo specifico che si piloterà in futuro e si passerà poi attraverso anni e anni di addestramenti ed esercitazioni.

La morale di tutto ciò? Semplice, se non hai mai imparato le basi del volo, le tue possibilità di far atterrare con successo un aereo passeggeri con l'aiuto della torre di controllo sono vicine allo zero.