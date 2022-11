Credi di avere la stoffa per trovare l'errore logico in questa foto? Dai un'occhiata!

Diamoci un taglio con queste illusioni ottiche! Sì, sono carine e intrattenenti, ma è nostra premura offrirvi nuove sfide che possono distrarvi per qualche minuto. Quello che dovete fare oggi è trovare l’errore che si nasconde in questo semplice disegno.

Le temperature sono ormai scese in Italia, perciò ci siamo impegnati a trovare un gioco di logica che trasmetta calore. Un deserto in pieno giorno, due cammelli e una palma sono gli unici elementi che possiamo osservare in questa immagine… Ed è proprio questo il problema!

In siffatto disegno manca un elemento fondamentale. Vi sembrerà strano, ma quello che state osservando, non è replicabile nella realtà. Potete cominciare! Fateci sapere nei commenti quanto tempo ci avete messo per capire l’errore di questa immagine.

Se, invece, siete in difficoltà, potete concentrarvi su questo suggerimento: il sole è rivolto proprio verso i cammelli e non c’è nessun oggetto o edificio che ostacola i raggi portatori di calore e di… Luce! Ebbene sì, ciò che manca in questo disegno è l’ombra dei cammelli. Complimenti a chi è riuscito a notare l’errore senza ricorrere al suggerimento; per chi invece non ha potuto farne a meno, non demordete: proporremo altri giochi di logica del genere!

Ma, probabilmente, questa tipologia di contenuti non vi aggradano e volete solamente tornare a risolvere le nostre illusioni ottiche, come quella del marshmellow.