Crediamo un po' tutti nelle teorie della cospirazione? Ecco cosa dice uno studio

Ultimamente si sente sempre più parlare in giro di teorie cospirazioniste. Bene, queste non sono mai andate "fuori moda" e si sentono ormai da molto tempo. Secondo il sociologo Asbjørn Dyrendal dell'Università norvegese di scienza e tecnologia (NTNU), "tutti credono ad almeno una teoria del complotto". Sarà vero? Vediamo cosa dice il nuovo studio.

I ricercatori del nuovo studio pubblicato sulla rivista Personality and Individual Differences, che hanno esaminato i predittori della convinzione della teoria del complotto, concludono che a piccole dosi, tale pensiero è normale per tutti noi. "Questi esempi attivano gli stessi meccanismi che entrano in gioco quando i nostri pensieri si costruiscono su se stessi e si trasformano in convinzioni di cospirazione più radicate", continua Dyrendal.

Secondo lo studio, le convinzioni sulla cospirazione possono essere evocate da fattori situazionali come la risposta alla paura e all'incertezza e sembrano ampiamente legate all'apprensione, al comportamento di avversione e al pensiero. Siamo particolarmente vulnerabili a credere che ciò che pensiamo sia giusto quando le nostre emozioni sono alte e la nostra identità è in gioco.

Il team di ricerca ha condotto un questionario chiedendo a 883 studenti norvegesi di rispondere a domande per determinare i loro pensieri su tutto, dalle convinzioni paranormali all'autoritarismo di destra. È emerso che nessun tratto può contrassegnare in modo affidabile qualcuno come un "teorico della cospirazione".

C'è qualche particolarità: coloro con un Orientamento alla Dominanza Sociale (SDO) più elevato - una specifica disposizione volta a mantenere stabili gerarchie sociali - credevano molto di più in teorie cospirazioniste; "Le persone che non amano l'uguaglianza e preferiscono la gerarchia vedono se stesse e il loro gruppo come superiori agli altri e credono di più nelle teorie del complotto che riguardano specificamente i gruppi sociali", afferma Dyrendal.

Questi risultati si allineano con quelli degli altri paesi. Inoltre, secondo lo studio, alcune delle nostre nozioni preconcette sui teorici della cospirazione semplicemente non sono vere. "Quando esaminiamo un gran numero di diverse teorie del complotto, non troviamo differenze di genere affidabili nei punteggi medi", spiega l'esperto. Tuttavia, il team "ha notato che i teorici della cospirazione hanno più probabilità di trovare le loro fonti di notizie sui social media".