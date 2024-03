Che ci crediate o no, gli emisferi della Terra sono 4 e non 2

Negli ultimi giorni, un post diventato virale sta facendo discutere le persone sul web. Secondo quanto affermato, una piccola nazione nell’Oceano Pacifico sarebbe l’unica a trovarsi su tutti e quattro gli emisferi della Terra, ma non tutti sono d’accordo.

In seguito a questa rivelazione, molti utenti sul web hanno avuto da ridire sulla suddivisione del nostro pianeta in quattro parti. Ed effettivamente, il prefisso emi- significa proprio “mezzo” o “metà”, indicando un oggetto diviso a metà; nel nostro caso, si tratterebbe delle note zone dell’emisfero australe e boreale.

Tuttavia possiamo pur sempre dividere una sfera, quale è la Terra, quante volte ci fa più comodo. Generalmente, quindi, abbiamo accettato di utilizzare la linea dell’equatore per dividere due emisferi orizzontalmente e fare lo stesso con una linea verticale di longitudine, più precisamente il 180° meridiano nel mezzo del Pacifico (che diventa poi il meridiano di Greenwich, dalla parte opposta). In questo modo otteniamo altri due emisferi, orientale ed occidentale.

Ora che siamo d’accordo su queste linee immaginarie, possiamo effettivamente constatare che la nazione del Kiribati, formata da diverse isole ed atolli corallini, è situata in tutti e quattro gli emisferi.

Ma non è tutto, poiché alcune isole del Kiribati – trovandosi a cavallo tra i due emisferi e nel bel mezzo della cosiddetta linea internazionale del cambio di data – avevano una differenza di fuso orario di ben 23 ore; si trattava ovviamente di una situazione poco conveniente per gli abitanti, e fu così che il paese decise, nel 1995, di spostare leggermente la linea in modo che tutte le isole potessero condividere la stessa data ed orario (a proposito, ecco l’unico paese senza fuso orario).

Ad oggi, quindi, il 180° meridiano fa una piccola ma efficiente curva per favorire gli abitanti del Kiribati. Rimanendo in tema, conoscevate la Null Island che si trova alle coordinate zero?

