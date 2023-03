Ecco un creepy 'robot ragno' che sarà usato per costruire colonie lunari

Attualmente parte della ricerca spaziale è sicuramente focalizzata sulla costruzione di robot e tecnologie per il nostro futuro arrivo sul nostro satellite. Così il MIT (Massachusetts Institute of Technology) ha presentato il robot lunare modulare WORMS (Walking Oligomeric Robotic Mobility System).

Questo robot ha un semplice scopo: aiutare la NASA e altre agenzie spaziali a costruire e stabilire colonie lunari permanenti. "I robot potranno posare cavi, dispiegare pannelli solari, erigere torri di comunicazione e costruire habitat", si legge nel comunicato stampa. "Se ogni robot è progettato per un'azione o un compito specifico, una base lunare potrebbe essere costruita da uno zoo diverso di macchine."

Attualmente, il prototipo WORMS-1 (il numero indica il primo modello costruito) a sei zampe è stato presentato dai suoi creatori la scorsa settimana alla conferenza aerospaziale dell'Institute of Electrical and Electronics Engineers nel Montana, dove il team che lo ha costruito ha ricevuto il Best Paper Award della conferenza.

Questi bot potrebbero essere utilizzati per diversi compiti sulla Luna. "Gli astronauti potrebbero entrare nel magazzino e scegliere i WORMS di cui hanno bisogno", ha spiegato il leader del team, istruttore laureato e dottorando George Lordos. Ogni pezzo sarà lungo circa un metro e peserà circa 10 chili, ma sulla Luna - che ha un sesto della gravità terrestre - il peso sarà di circa 1.5 chilogrammi.

A proposito, ma perché vogliamo ritornare sulla Luna? Questa è la risposta.