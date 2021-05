Cremano il corpo di un uomo, ma era radioattivo: ecco quello che è successo

Nel 2017 un uomo di 69 anni venne ricoverato in un ospedale in Arizona a causa di un tumore al pancreas. Purtroppo il paziente morì due giorni dopo e i suoi resti vennero cremati. Solo un giorno prima in un altro ospedale, però, gli era stato iniettato nel corpo un composto radioattivo, chiamato Lutezio (Lu-177) oxodotreotide, per curare il tumore.

"La cremazione di un paziente esposto fa volatilizzare il radiofarmaco, che può quindi essere inalato dai lavoratori (o rilasciato nella comunità adiacente) e provocare una maggiore esposizione rispetto a un paziente vivo", affermano in una nota i ricercatori della Mayo Clinic. Quasi un mese dopo la cremazione, venne utilizzato un contatore Geiger per rilevare i livelli di radiazione rimasti.

All'interno della camera di cremazione e sulle apparecchiature, tra cui il forno, il filtro a vuoto e il frantoio osseo sono stati trovati bassi - ma comunque elevati - livelli di radiazione, mentre un rilevatore di radiazioni spettroscopico personale ha identificato il principale responsabile del radionuclide: il lutezio Lu 177, lo stesso composto radioattivo usato per trattare l'uomo.

La storia non è ancora finita: quando i ricercatori hanno analizzato l'urina dell'operatore del crematorio per vedere se anche il dipendente fosse stato contaminato dall'esposizione alle radiazioni, venne trovato un diverso isotopo radioattivo, chiamato tecnezio Tc 99m. L'operatore ha dichiarato di non essere mai stato esposto al composto come parte di una procedura di medicina nucleare.

È probabile, quindi, che il lavoratore sia stato esposto ad altri resti umani sottoposti precedentemente a terapia nucleare. "Non credo che questo sia un problema che può comportare alcun rischio di cancro o altre malattie indotte dalle radiazioni", ha dichiarato il ricercatore sul cancro Paolo Boffetta della Icahn School of Medicine at Mount Sinai.