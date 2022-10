Il Cremlino elogia il sondaggio di Elon Musk su Twitter per la pace in Ucraina

Il piano di pace proposto da Elon Musk per la guerra in Ucraina sta continuando a far discutere sia su Twitter che sugli altri social network, e mentre dal governo ucraino non sono arrivati commenti positivi in merito, dalla Russia le reazioni sono state opposte.

Il Cremlino infatti ha elogiato il CEO di SpaceX e Tesla per il sondaggio che ha pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter. Il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, in una telefonata con RIA News ed altri media ha affermato che il tentativo del miliardario è “positivo”, dal momento che a differenza di molti diplomatici professionisti ha proposto dei modi per trovare la pace.

Elon Musk aveva proposto di rifare i referendum per l’annessione dei territori contesi dalla Russia, con osservatori dell’ONU o di Stati terzi. Su quest’aspetto Peskov non si è detto d’accordo dal momento che, secondo la sua visione (e quindi del Cremlino), i residenti avrebbero già espresso la loro volontà.

Tra le molte risposte arrivate al piano di Musk è risaltata quella dell’ambasciatore dell’Ucraina in Germania, Andrij Melnyk, che senza molti giri di parole ha mandato a quel paese l’imprenditore. Anche il presidente Zelensky è intervenuto sulla questione, ma Musk ha voluto precisare che “sostengo ancora fortemente l'Ucraina, ma sono convinto che la massiccia escalation della guerra causerà gravi danni all'Ucraina e forse al mondo”.