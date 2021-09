Le crepe trovate sulla Stazione Spaziale sono 'abbastanza serie' secondo un astronauta

Ultimamente sulla Stazione Spaziale Internazionale stanno comparendo diverse crepe e si sono verificati diversi problemi. Le crepe, attualmente, non rappresentano un problema secondo quanto affermato dalla NASA, ma secondo l'ex astronauta in pensione Bill Shepherd "ci sono altre spaccature che non abbiamo ancora trovato".

"Per quanto ne so, gli ingegneri russi e gli ingegneri della NASA l'hanno analizzata [riferendosi alla Stazione Spaziale Internazionale] e non capiscono esattamente perché queste crepe stiano comparendo soltanto adesso", ha affermato Shepherd durante un'audizione della commissione alla Camera degli Stati Uniti.

Le crepe sono "abbastanza piccole, sembrano graffi sulla superficie della piastra di alluminio", continua l'astronauta, "probabilmente ce ne sono una mezza dozzina". Attualmente questo non è un problema importante, perché queste spaccature non sono grandi. Tuttavia, secondo Vladimir Solovyov, direttore di volo del segmento russo della ISS, la stazione potrebbe essere irreparabile.

La Stazione Spaziale Internazionale è in orbita da 20 anni e sta mostrando i segni della sua età. La NASA attualmente ha i fondi necessari per continuare a far funzionare l'ISS fino al 2024 e punta a ottenere un'estensione dal Congresso per continuare le attività della stazione fino al 2028. Secondo Shepherd, però, è necessario risolvere tutti i problemi che si stanno verificando... come quelli del modulo Zarya.