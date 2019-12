Cresce la lista dei canali 4K disponibili su Tivùsat: arrivano Museum e MyZen TV

Si allunga ulteriormente la lista di canali 4K disponibili su Tivùsat. E' stato infatti annunciato l'arrivo di Museum e MyZen TV, che saranno disponibili rispettivamente alla posizione 220 e 222 della lista della piattaforma televisiva gratuita via satellite.

Museum è il primo canale 4K dedicato alle arti visive, ed arriva in Italia a due anni dal lancio in Francia. Al numero 220 sarà possibile accedere ad una programmazione dedicata all'arte classica, moderna, contemporanea, ma anche alla street-art, i fumetti, l'arte digitale, fotografia ed installazione video. Museum vanta oltre 350 ore di programmi in 4K, un dato che lo rende uno dei più grandi cataloghi di contenuti 4K a livello mondiale.

Come suggerisce il nome, invece, MyZen TV sarà dedicato all'intrattenimento Zen, con spunti di meditazione, esercizi di fitness, yoga ed approfondimenti ispirazionali e pratici. Il canale è storico ed è disponibile dal 2008 in oltre 82 paesi in Europa, Russia, Medio Oriente, Africa, Asia, Caraibi e Nord America. Il suo catalogo è caratterizzato da una programmazione 4K girata in località mozzafiato in giro per il mondo.

I due canali si aggiungono a Rai 4K, Eutelsat 4K1, Fashion TV e Nasa TV, anch'essi disponibili in 4K dal numero 200 in poi del telecomando, e portano il totale a sei.