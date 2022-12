Cresce il mercato di auricolari e cuffie TWS, ma si teme caduta a inizio 2023

Parallelamente al boom degli smartwatch nel 2022, con un mercato cresciuto globalmente del 30% da inizio anno, anche il mercato di auricolari e cuffie TWS cresce e porta Apple in testa alla classifica con un distacco importante dal diretto rivale Samsung: vediamo i dati raccolti dagli analisti.

Stando a quanto pubblicato dai ricercatori di Canalys, in linea generale il mercato ha visto una crescita del 6% grazie a 76,9 milioni di unità spedite solamente nel terzo trimestre dell’anno corrente. Rispetto agli scorsi trimestri la crescita è diminuita, grazie perlopiù alla leadership della Mela.

Se si osservano le percentuali per singole aziende, difatti, grazie al lancio delle AirPods Pro 2 Apple ha visto le spedizioni aumentare del 34%, portando la quota di mercato globale al 30,9% dal 24,6% del Q3 2021. Percorso contrario, invece, per Samsung: se un anno fa si stimavano 8,7 milioni di auricolari TWS spediti in tutto il mondo, nel Q3 2022 sarebbe scesa a 7,4 milioni.

Cresce notevolmente l’indiana boAt, passata da una quota di mercato del 3,8% al 5,4% odierno. Il market share di Xiaomi e Skullcandy è invece sceso, rispettivamente dal 6,8% al 4,4% e dal 3,7% al 3,3%. Gli esperti di Canalys si attendono tuttavia una contrazione del mercato: “Nel terzo trimestre del 2022, i marchi incentrati sull'audio, come Sony, Jabra e JBL (sotto le filiali Harman di Samsung), hanno utilizzato sconti aggressivi su tutti i canali per sostenere i livelli di spedizione, indebolendo in modo significativo la performance di mercato dei marchi con un buon rapporto qualità-prezzo. Ma gli aumenti del valore di mercato di questi marchi sono relativamente piatti, il che riflette le pressioni macroeconomiche a cui sono sottoposti i venditori. Nel quarto trimestre, la performance del mercato potrebbe continuare a diminuire”, scrivono nel report.

Osservando invece altri segmenti tech, il mercato PC non se la passa molto bene.