Cresce numero frodi legate all'Ucraina: attenti ai siti a cui donate denaro!

Mentre il governo ucraino ha avviato la vendita di NFT come forma di museo digitale sul conflitto ora in corso nel paese, gli esperti di cybersicurezza segnalano al pubblico internazionale un aumento pericoloso dei casi di frode legati a donazioni per la popolazione ucraina, lanciando un importante allarme.

L’indagine condotta da Check Point Research parla chiaro: oltre all’aumento vertiginoso degli attacchi informatici e dei tentativi di phishing da parte dei soliti malintenzionati del caso, il team ha sottolineato l’incremento delle truffe online legate alla richiesta di donazioni per l'Ucraina.

Alcuni casi sono più evidenti, come quello visibile in calce alla notizia: si tratta di una delle classiche e-mail phishing che hanno come obiettivo il furto di denaro approfittando della crisi internazionale. Il criminale in questione si finge un cittadino ucraino, un membro dell’esercito o un’organizzazione attiva nel paese invaso, chiedendo al destinatario della e-mail una donazione tramite la Banca Nazionale ucraina “per difendere la libertà e indipendenza della popolazione”. Oltre alle e-mail, i ricercatori di CPR hanno notato poi l’utilizzo di finti siti Web pensati sempre per donare denaro ai cittadini.

Alla luce di queste circostanze, gli esperti hanno consigliato di affidarsi esclusivamente a portali affidabili come quelli di enti pubblici o organizzazioni globali rinomate, evitando di donare soldi a contatti divenuti noti tramite e-mail dirette o tramite siti Web dall’origine sconosciuta e dalla natura poco affidabile.

A proposito di sicurezza informatica nel contesto del conflitto russo-ucraino, il gruppo di hacktivisti di Anonymous si è detto certo che il loro prossimo attacco “spazzerà via la Russia”.