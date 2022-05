Cresce numero di giocatori Steam con Windows 11: +2,10% ad aprile

Nonostante la diffusione di Windows 11 sia piuttosto lenta tra tutti i consumatori ora attivi anche su Windows 10, versione del sistema operativo di Redmond che continua a dominare il mercato, su Steam i giocatori mostrano un crescente interesse per Windows 11 con un aumento improvviso della quota di mercato nel mese di aprile 2022.

Osservando gli ultimi dati del sondaggio hardware e software di Steam per il mese scorso, infatti, notiamo che Windows in sé ha perso il 0,26% dell’utenza, spartitasi tra OSX e soprattutto Linux, ma anche che Windows 11 è cresciuto del 2,10%. Al contempo, Windows 10 a 64 bit è calato dell’1,14% e Windows 7 64 bit dell’1,21%. Insomma, sta crescendo sempre di più l’interesse per l’ultima iterazione rilasciata.

L’avvio della distribuzione di Windows 11, come ben sappiamo, non è stato esente da intoppi soprattutto lato gaming, tra problemi di compatibilità e cali di FPS causati da alcune impostazioni. Con il tempo si sta riprendendo, però, e un certo numero di utenti si sta convincendo dell’importanza dell’aggiornamento – anche alla luce del lento calo di novità in arrivo su Windows 10 tramite gli update di sicurezza mensili.

Osservando altre statistiche notiamo un aumento nella velocità di clock dei processori, mentre aumenta il numero di giocatori in possesso di schede grafiche di ultima generazione: la NVIDIA GeForce RTX 3060 per portatili è aumentata dello 0,42%, mentre la NVIDIA GeForce RTX 3050 conta su un +0,23%. Tuttavia, è anche vero che la NVIDIA GeForce RTX 3060 ha registrato un calo dello 0,29%. La situazione, dunque, sembra ancora instabile.

A proposito di schede grafiche, le Radeon RX 7000 saranno le prime con PCIe 5.0.