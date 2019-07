Cresce il traffico internet in Italia: colpa di Netflix e DAZN. Più presente la fibra

TIM ha diffuso il rapporto annuale sullo stato della connettività in Italia. Nel documento di oltre 200 pagine sono presenti dei dati interessanti sull'uso che fanno i nostri connazionali della rete, il cui consumo è aumentato nel periodo analizzato rispetto al precedente.

L'operatore telefonico infatti ha registrato un aumento del traffico internet in tutto il Bel Paese, per "colpa" delle piattaforme di streaming come Netflix e DAZN. Il primo si è ormai diventato un punto di riferimento per la visione di serie tv e film, grazie alle produzioni originali come Stranger Things che sono diventate fenomeni pop anche in Italia; DAZN, dal suo canto è entrato prepotentemente nelle case degli sportivi in quanto lo scorso anno ha acquisito il pacchetto per la Serie A che garantisce la trasmissione di tre partite per ogni turno del campionato.

Il rapporto comunque conferma anche il digital divide dell'Italia, sentito soprattutto a livello di infrastrutture. Tale divisione va oltre la differenza nord/sud, e richiederà degli investimenti importanti per essere superata.

Il Centro Studi TIM sostiene anche che "ciò che accomuna tutte le diverse aree del Paese è una costante crescita dei volumi di traffico, dovuta ad un incremento del numero degli utenti ma anche e soprattutto ad un aumento dell'intensità dei consumi per singola linea. Oggi, infatti, ci confrontiamo con un volume di traffico dati medio pari a 105 gigabyte al mese, sette volte superiore a quello del 2011". Questo vuol dire che ogni anno, negli ultimi sette anni, TIM ha messo a disposizione di ogni singolo utente "un'ulteriore corsia con dimensioni pari a quella di cui disponeva nel 2011".

Come vi mostriamo nel grafico presente in calce, nel 2018 la provincia che ha registrato la quantità di traffico più elevata è stata Crotone, con 163,83 GB/mese, seguita da Napoli (148,60 GB/mese) e Caserta (145,17 GB/Mese).

La copertura di ADSL ha raggiunto il 99,4%, lo stesso dato del 2017, mentre cresce la copertura NGAN, che passa dal 77 all'80%, con l'incidenza dei comuni coperti da 4G + 4G Plus superiore al 98%. La totale delle sedi con disponibilità di apparati per l'accesso a banda larga è aumentata di 12 unità, dalle 11.462 del 2017 alle 11.488 del 2018. Le centrali predisposte per l'accesso in fibra sono passate però a 2.703.

Il numero delle linee a banda larga attive su rete TIM è cresciuto del 7,3%. La prima provincia con la maggiore percentuale di armadi FTTCAB sul totale è Bari, con una percentuale del 97,1% sul totale.