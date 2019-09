Cresce l'utilizzo della moneta elettronica in Italia: nel 2018 +6,8%

Il nuovo rapporto pubblicato dall'Osservatorio di Assofin, Nomisma ed Ipsos ha mostrato che rispetto al 2017 l'utilizzo di moneta elettronica in Italia è aumentato del 6,8%. Nello specifico, nel corso del 2018 sarebbe stato registrato un numero record di importi transati con carte di credito, per un totale superiore agli 80 miliardi di Euro.

Nonostante ciò però il nostro paese resta comunque in ritardo rispetto alla media dell'Unione Europea. Nella classifica generale stilata calcolando il rapporto tra valore delle transazioni e PIL, l'Italia è al 24esimo posto su 28.

La crescita però farà sicuramente piacere al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, il quale da New York proprio nella giornata di ieri ha parlato di un patto con gli italiani per combattere l'evasione fiscale attraverso incentivi per l'utilizzo di carte di credito.

L'Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano auspica un'azione decisa da parte del Governo per colmare il gap con il resto delle nazioni europee. In un rapporto infatti osserva che "tre anni fa avevamo sviluppato una proposta per la loro incentivazione, per recuperare il mancato gettito di circa 24 miliardi di euro l'anno legato prevalentemente ai pagamenti in contante".

La palla ora passa sul tavolo dell'Esecutivo, ma la sfida sarà tutt'altro che facile da vincere. Il tutto a poche settimane di distanza dall'entrata in vigore della PSD2.