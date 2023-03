Crescere con animali da compagnia ha dei benefici inaspettati, ecco quali

Che siano cani o gatti, vivere al fianco di fidati animali domestici porta notevoli miglioramenti nella qualità della vita di molte persone. Ma non solo; un nuovo studio ha rivelato un altro importante beneficio nel crescere insieme ai nostri compagni a quattro zampe.

Secondo una grande analisi eseguita su più di 65,000 neonati, in Giappone, è risultato infatti che i bambini esposti ad animali domestici (sia nel periodo di sviluppo nel grembo materno che nei primi anni di vita) tendano ad avere meno allergie rispetto ad altri bambini.

Questa ricerca è stata guidata dallo scienziato Hisao Okabe, dal Centro Regionale di Fukushima. Okabe e i suoi colleghi hanno utilizzato i dati forniti da uno studio nazionale sull'ambiente e sulle nascite nel Giappone, scoprendo che circa il 22% dei bambini era stato esposto ad animali domestici (per lo più cani e gatti), nel periodo fetale. In questa percentuale hanno notato una significativa riduzione di incidenza di allergie a vari cibi.

Nello specifico, i bambini cresciuti in ambienti con cani erano meno inclini a sviluppare allergie a latte, uova e noci; mentre per i bambini esposti a gatti, è stata osservata una riduzione di allergie ai semi di soia, al grano e alle uova. Un dato da non sottovalutare è stato invece l'aumento di allergie alle noci nei bambini esposti a criceti (meno dell'1% del gruppo totale esaminato).

Insomma, sembra che oltre all'affetto che riceviamo dei nostri animali da compagnia, ci siano altri benefici da considerare, specialmente se hanno un effetto positivo sulla nostra salute. Non dobbiamo far altro che ricambiare l'affetto e avere cura di loro (per esempio tenendo i nostri gatti al sicuro in casa).

Gli autori dello studio hanno comunque specificato che non sono stati in grado di determinare il nesso di causalità tra i due fattori, ma ciononostante suggeriscono che i risultati potranno guidare le future ricerche per scoprire di più sui meccanismi delle allergie infantili.