Crescere troppo fa male e a dimostrarlo è la storia dell'uomo più alto della storia

Spesso crediamo che disporre qualche centimetro in più di altezza ci consentirebbe di vivere meglio la nostra vita. Saremmo più imponenti, più considerati dalla società, più attraenti e anche più bravi in diverse discipline sportive (potrebbe tuttavia anche indurre gli scienziati ad esporre il nostro scheletro in un museo).

L'altezza è infatti una caratteristica molto apprezzata dalla nostra cultura, seppur si basi molto sulla genetica e sugli adattamenti del nostro corpo nei confronti dell'ambiente circostante. Per questa ragione alcune popolazioni nordiche sono più alte rispetto ai popoli che abitano i tropici o il bacino del Mediterraneo.

L'interdipendenza fra genetica, selezione naturale e selezione sessuale conduce un determinato gruppo di individui a regolare i propri fattori di crescita, in modo tale che la sua altezza media sia correlata alla disponibilità di risorse, all'escursione termica, alla scelta sessuale delle femmine e ad altri fattori ambientali.

Quando tuttavia un essere umano presenta delle mutazioni al DNA che gli impediscono di regolare i propri ormoni della crescita, questo soggetto ha un grave problema, poiché continuerà a crescere in maniera disomogenea oltre il periodo normale dello sviluppo, con gravi complicazioni a livello metabolico, scheletrico ed ormonale.

A dimostrare la drammaticità di questa condizione è la vita di Robert Wadlow, vissuto a cavallo delle due guerre mondiali, che ha stabilito un record molto particolare. Egli è stato infatti l'uomo più alto della storia ed era noto come il "Gigante dell'Illinois".

Al momento della morte, avvenuta nel 1940 a soli 22 anni, era alto 2 metri e 72 centimetri e pesava 199 kg di peso. Il suo sviluppo era così accelerato che già a 10 anni era alto quasi 2 metri e pesava 96 kg.

Nato da genitori di taglia media, Wadlow aveva una iperplasia della ghiandola pituitaria, una malattia che di solito porta coloro che ne sono affetti a crescere di oltre 10 cm all'anno, fino al momento della morte.

Oltre ad essere alto era anche estremamente forte, poiché lo sviluppo interessava tutti gli organi e quindi anche i muscoli. Era infatti capace di sollevare con una leggera difficoltà pesi insostenibili per gli altri esseri umani, ma la sua malattia gli impediva di regolare bene i suoi movimenti, spesso imprecisi.

Divenne famoso in tutto il mondo grazie al tour di un circo, da cui presto si discostò perché i proprietari gli avevano chiesto di vestirsi da clown.

Dolorante a causa del costante sviluppo, dal punto di vista generale Wadlow soffriva solo di alcuni acciacchi alle articolazioni e di leggeri problemi cardiaci, che divennero via via più importanti con il progredire della malattia. Nell'ultimo periodo della sua vita non riusciva più quasi a muoversi senza tutori, poiché il suo baricentro molto alto lo portava a camminare curvo per non cadere di spalle o a ondeggiare.

Morì a seguito di un'infezione alla caviglia destra, causata da un tutore troppo stretto che gli era stato montato male solo una settimana prima della morte, ma in generale fu l'intero ultimo anno della sua vita ad essere piena di complicazioni ed infiammazioni, che resero gli ultimi mesi della sua vita un inferno.

La sua storia non è tuttavia la più strana che si ricordi nella storia delal medicina. Adam Rainer ha avuto una vita ancora più particolare. Da adolescente, Rainer era infatti uno dei più bassi ragazzi del suo paese, misurando sollo 1,4 metri. Con lo sviluppo delle gonadi e dell'ipofisi, però, la situazione si ribaltò e gli ormoni della crescita lo portarono velocemente a raggiungere i 2,34 metri di altezza, rendendolo l'uomo più alto della storia austriaca. A differenza di Wadlow, Rainer soffriva di acromegalia e da bambino aveva un corpo normale, tranne che per le mani, che misuravano quasi il doppio delle mani di un ragazzo di 12 anni.