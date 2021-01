Crescere parlando due lingue in casa ha particolari benefici duraturi

È già stato dimostrato che parlare più lingue ci rende più intelligenti, ma solo negli ultimi giorni una nuova ricerca ha scoperto che crescere in una casa bilingue può garantire benefici cognitivi a lungo termine molto particolari, addirittura forse inaspettati.

Lo studio è stato condotto da un team di ricercatori dell’Anglia Ruskin University (ARU) guidato dal Dr. Dean D'Souza, e poi pubblicato sulla rivista Scientific Reports. In tutto sono stati 127 gli adulti che hanno preso parte a tale ricerca svolgendo due esperimenti separati: il primo consisteva nella visione di una coppia di immagini su un display, con una di esse che cambiava gradualmente mentre l’altra rimaneva la stessa, mentre il secondo osservava il modo in cui distoglievano l’attenzione da una foto per spostarla verso un’altra.

Molti potranno chiedersi cosa c’entra un test visivo con la capacità di parlare più lingue con la propria famiglia: ebbene, i risultati hanno mostrato per la prima volta in assoluto che gli adulti che hanno acquisito la seconda lingua da piccoli sono più veloci nello spostare l’attenzione e rilevare i cambiamenti visivi rispetto a coloro che sono considerati “bilingui tardivi” in quanto hanno appreso la seconda lingua solamente in seguito. Insomma, la capacità di inibire una lingua per passare a un’altra e la flessibilità nel parlarle anche in un periodo temporale ridotto si rifletterebbe nella rapidità nell’adattarsi agli ambienti circostanti e nel notare particolari cambiamenti.

D’Souza ha dichiarato: “Questo studio è un'entusiasmante estensione della nostra ricerca precedente, che ha suggerito che i bambini cresciuti in famiglie bilingue si adattano ai loro ambienti linguistici più complessi spostando l'attenzione più velocemente e più frequentemente. Questo adattamento può aiutarli a trarre vantaggio da molteplici fonti di informazioni visive, come i movimenti della bocca, le espressioni facciali e i gesti sottili, aiutandoli infine ad apprendere più lingue. I risultati della nostra nuova ricerca con adulti bilingue suggeriscono che alcuni di questi adattamenti, compreso il fatto di essere più rapidi nello spostare l'attenzione, vengono mantenuti nell'età adulta”.

Un altro studio ha dimostrato, inoltre, che scrivere a mano ci rende allo stesso modo più intelligenti.