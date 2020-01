Fatto crescere in vitro un misterioso microrganismo dai fondali dell'Oceano Artico

E’ stato trovato, sul fondo dell’Oceano artico, un piccolissimo organismo unicellulare, risalente a migliaia di anni fa, che potrebbe essere un precursore degli eucarioti.

Questa incredibile scoperta ha inizio nel lontano 2010 quando un gruppo di scienziati ha scoperto, all'interno di un campione di sedimento prelevato sul fondale dell’Oceano Artico, un microrganismo antichissimo. I primi studi hanno messo in luce che esso apparteneva agli Archea, ma qualcosa sembrava non quadrare perché la piccola forma vivente aveva caratteristiche proprie degli Eucarioti. Gli scienziati hanno così supposto che il campione fosse stato, in qualche modo, contaminato e che quindi quanto avevano scoperto non era frutto della realtà. L’unico modo per scoprire la verità era coltivare ed isolare l’organismo trovato nei sedimenti. Questa nuova sfida è stata accettata da un team di ricerca Giapponese che ha coltivato il microrganismo all'interno di un bioreattore alimentato a metano.

Questo bioreattore è stato costruito per imitare l’ambiente di vita del microrganismo, ovvero uno sfiatatoio di metano posizionato sul fondale profondo del mare. Questo processo di crescita si è rivelato efficace e gli scienziati hanno potuto posizionare il microrganismo dal reattore dentro delle provette di vetro. Queste ultime avevano tutto ciò che serviva al piccolo organismo per crescere ma, stranamente, il tasso di crescita era incredibilmente lento, tanto lento che l’organismo impiegava 20 giorni per raddoppiare il loro numero quando un comune batterio ci impiega circa 30 minuti per dividersi. Da questo punto di vista non vi è da sorprendersi se l’intero esperimento è durato la bellezza di 12 anni! Neppure i cambiamenti delle condizioni di coltura miglioravano il tasso di crescita dell’organismo unicellulare.

Alla fine, però, gli scienziati sono riusciti a isolare e studiare il microrganismo a cui hanno dato il nome di Prometheoarchaeum. Esso è particolare per due motivi: il primo riguarda la sua morfologia, infatti dei tentacoli fuoriescono dal suo corpo e, all'interno di esso, il microrganismo ospita altri due microbi, fondamentali alla sua crescita. I due microrganismi ospiti metabolizzano l’idrogeno che il Prometheoarchaeum produce come scarto del suo metabolismo. Se non ci fossero i due partner, infatti, l’idrogeno prodotto in eccesso porterebbe alla morte del piccolo Prometeo.