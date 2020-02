Crescono i malware su macOS: nel 2019 superato Windows!

Storicamente, Windows ha sempre avuto la reputazione di essere il principale bersaglio dei virus, trojan e malware. Tuttavia, una nuova ricerca diffusa da Malwarebytes riferisce che lo scorso anno la situazione sarebbe cambiata in quanto macOS sarebbe colpito da malware più spesso rispetto alla controparte del colosso di Redmond.

Nel rapporto "State of Malware", gli sviluppatori della popolare applicazione osservano che nel 2019 le minacce su macOS sarebbero aumentate di oltre il 400%.

In particolare, sarebbero state rilevate 11 minacce endopint su Mac e 5,8 su Windows. Si tratta di una prima assoluta in quanto mai prima di adesso il sistema operativo di Apple aveva superato il concorrente di Microsoft in questa particolare classifica.

In termini assoluti però Malwarebytes osserva che la maggior parte dei malware continuano ad essere presenti su Windows, su cui sono state rilevate 50,5 milioni di minacce, in linea rispetto allo scorso anno.

Sono aumentati anche gli attacchi alle imprese, il che rappresenta senza dubbio una fonte di preoccupazione per gli utenti macOS in quanto i Mac sono maggiormente utilizzati in ambito professionale.

E' cresciuta anche la diffusione dei ransomware, che rappresenta un'attività redditizia dal momento che molti utenti sono indotti a pagare il "riscatto" per ottenere i file. L'adware invece continua ad essere la forma di malware più presente ed utilizzata, in quanto riesce ad ingannare più facilmente gli utenti.