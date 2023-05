Crescono i pagamenti digitali in Italia: nel 2022 superati i 100 miliardi

In linea con quanto avvenuto anche negli altri paesi europei, anche l’Italia nel 2022 ha registrato una crescita dei pagamenti digitali. A svelarlo è la tabella di Banca d’Italia, secondo cui nel 2022 le operazioni con carte di credito hanno superato quota 100 miliardi diEuro di controvalore.

Per la precisione, l’importo preciso è di 101 miliardi di Euro. Il rovescio della medaglia è rappresentato dalle carte attive, che è diminuito a 13,4 milioni.

Parlando esclusivamente delle carte di debito, il controvalore dei pagamento è cresciuto a circa 224 miliardi di Euro contro i 184 miliardi del 2021: l’incremento è quindi importante e pari al 21%.

Il controvalore dei bonifici invece è cresciuto ad una cifra di poco superiore ai 9mila miliardi.

Le ragioni non sono note, ma è probabile che a contribuire a questo incremento sia stato anche l’introduzione del POS obbligatorio per i negozianti voluta dal Governo Draghi e legato agli obiettivi posti dall’Europa per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A ciò si aggiungono anche le piattaforme come Apple Pay che ormai sono supportate da praticamente tutti gli istituti di credito del nostro paese e permettono di effettuare pagamenti tramite NFC da smartphone e smartwatch in facilità.



