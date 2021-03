Missione 'Crew-2': SpaceX si prepara ad un nuovo incredibile lancio verso la ISS

La collaborazione tra la NASA e SpaceX è stata suggellata ufficialmente lo scorso novembre con la missione Crew-1, ma adesso è tempo di consolidare tale connubio preparandosi alla futura missione Crew-2. Ecco gli ultimi dettagli ottenuti dall'ultima conferenza NASA.

Le agenzie governative si affidano sempre più spesso alle controparti private del settore, sia perché è utile alleggerire il proprio carico di lavoro e sia perché diventa molto più economico compartimentare i propri sforzi, lasciando che ogni ente si focalizzi su aspetti diversi di una missione.

Mentre la NASA ho l'obbligo e l'onere di preparare la logistica della missione, nonché la sicurezza e la preparazione degli astronauti, senza dimenticare la complessa programmazione di esperimenti scientifici da eseguire sulla Stazione Spaziale Internazionale, la SpaceX ha di recente guadagnato il diritto di fare da "vettore taxi" per l'equipaggio, sancendo il ritorno della "dominazione" americana sulle missioni di equipaggio verso la ISS.

Prima della missione Crew-1 infatti - avvenuta il 16 novembre 2020 - la NASA era costretta ad affidarsi a capsule e a vettori stranieri come le navette Sojuz, ancora utilizzata (non contando ovviamente la missione di test Demo-2).

SpaceX ha dimostrato di poter portare in sicurezza gli astronauti sulla ISS, quindi si prepara per la lunga collaborazione di rifornimento "umano". A tal proposito sappiamo che il prossimo equipaggio della missione Crew-2 sarà incredibilmente variegato ed eterogeno, composto da due astronauti NASA, uno JAXA (giapponese), e un francese dell'ESA. Quest'ultimo sarà anche il primo europeo in assoluto a mettere piede sulla Crew Dragon.

Come si legge nel comunicato ufficiale NASA, il lancio è previsto non prima del 20 aprile 2021, e verrà riutilizzata la stessa capsula che fu adoperata durante la missione di prova Demo-2, denominata "Endeavour". La capsula "Resilience" della Crew-1 infatti, è ancora ancorata alla ISS e lo sarà fino a fine maggio. Questo ci consentirà di assistere a due capsule della SpaceX contemporaneamente collegate all'avamposto orbitale. Un bel record per una società che 9 anni fa era costituita solamente da un piccolo magazzino sperduto nella Contea di Los Angeles.

Altro piccolo record da segnalare è che il razzo utilizzato per la missione sarà lo stesso Falcon 9 utilizzato per la Crew-1 di novembre: ciò significa che Crew-2 sarà la prima missione umana della storia a volare con un razzo "riutilizzato".