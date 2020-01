Crew Dragon, SpaceX riesce nell'impresa: grande successo per l'ultimo grande test di prova

SpaceX ha completato l'ultimo grande test della sua capsula per l'equipaggio prima di far imbarcare gli astronauti nei prossimi mesi, simulando una fuga di emergenza poco dopo il decollo. Nessuno si trovava ancora a bordo del veicolo spaziale, a parte due manichini.

"Sono molto entusiasta", riferisce ai giornalisti Elon Musk, fondatore e amministratore delegato dell'azienda. "Sarà meraviglioso riportare gli astronauti in orbita dal suolo americano dopo quasi un decennio. È semplicemente emozionante." In poche parole, il test effettuato prevedeva la distruzione del razzo adibito al trasporto della capsula, il Falcon 9, mentre la navicella Crew Dragon rientrava, come previsto, nell'oceano.

La capsula ha raggiunto un'altitudine di circa 44 chilometri prima di paracadutarsi nell'oceano a termine il volo di prova. Tutto è andato bene, nonostante il mare mosso e il cielo nuvoloso. Musk e l'amministratore della NASA Jim Bridenstine hanno dichiarato che la prossima capsula Crew Dragon potrebbe vedere a bordo una coppia di astronauti americani già nel secondo trimestre di quest'anno, ad aprile.

Complessivamente, SpaceX ha testato i potenti propulsori della capsula circa 700 volte. Il sistema di interruzione in volo della compagnia, sottolinea Musk, verrà raffinato ancora di più nelle prossime settimane. Il sistema, afferma il miliardario, dovrebbe funzionare, in linea di principio, anche se la capsula è ancora attaccata durante l'esplosione del razzo. "Ovviamente vogliamo evitare di farlo", ha aggiunto rapidamente il miliardario. L'evento, comunque, è stato un successo senza precedenti. La prossima destinazione è la Stazione Spaziale Internazionale, con un equipaggio a bordo.