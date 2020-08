La capsula Crew Dragon di SpaceX torna sulla Terra dopo due mesi

Il 27 maggio 2020 era in programma la tanto attesa partenza della capsula Crew Dragon di SpaceX con a bordo gli astronauti americani della NASA, erano in tantissimi in tutto il modo ad essere connessi alla diretta ufficiale del volo.

La partenza venne rimandata a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli, fu spostata al 30 maggio dello stesso anno. Dai tempi dello Space Shuttle, nel 2011, questo è stato il primo volo orbitale con equipaggio umano di stampo completamente americano.

Il 2 agosto 2020, la capsula Crew Dragon ha fatto ritorno sulla terra, posandosi orgogliosa sulle acque del Golfo del Messico, a Pensacola, una cittadina della Florida. Nessun problema, l'ammaraggio è andato benissimo e dopo qualche minuto dall'atterraggio la nave Go Navigator ha trainato la capsula firmata SpaceX per permettere agli astronauti di essere portati fuori.

La missione spaziale è stata un vero successo, infatti, probabilmente con meno timore di prima, è stato annunciato che il 21 settembre si verificherà il lancio di Crew1: la prima missione operativa di SpaceX con una nuova capsula che ospiterà ben quattro astronauti, conducendoli nuovamente verso la Stazione Spaziale Internazionale. Il presidente Trump, dopo il ritorno di Behnken e Hurley, ha così postato su Twitter: "E' fantastico riavere sulla terra i due astronauti della NASA dopo una missione durata due mesi e risultata un successo. Grazie a tutti!"

Missioni di questo calibro che, per fortuna, avvengono in tutta sicurezza e senza particolari controindicazioni, sono il chiaro esempio di ciò che per noi potrà diventare sempre più consueto e ordinario, il tutto in pochi anni. Lasciare la terra, raggiungere una stazionale spaziale o chissà, magari anche un pianeta, sarà sempre più semplice.