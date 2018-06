CRIBIS PROspects: 'il Tinder delle aziende' che utilizza l'intelligenza artificiale

CRIBIS ha annunciato PROspects, la nuova app per le figure commerciali, sia aziendali sia agenti di commercio e liberi professionisti, alla ricerca di nuovi clienti da contattare per proporre prodotti e soluzioni di business.

"Abbiamo deciso di mettere a disposizione delle aziende italiane un'app capace di facilitare la ricerca di nuovi clienti e di favorire gli affari con informazioni attendibili e puntuali" ha dichiarato Marco Preti, Amministratore Delegato di Cribis. "L’identificazione di nuove opportunità di business non è un’attività semplice poichè spesso gli stumenti a disposizione della forza vendita non sono aggiornati e dettagliati, quindi poco efficaci. Con PROspects, abbiamo voluto renderla intuitiva e facile: è praticamente un'app di dating per aziende".

Per iniziare a usarla è sufficiente registrarsi e inserire alcuni dati – come l’azienda per cui si lavora, il ruolo e il settore, più altre preferenze non obbligatorie come l’area geografica. PROspects elabora le informazioni a disposizione e suggerisce una serie di aziende che possono essere dei potenziali clienti per l’utente. I suggerimenti vengono proposti sotto forma di schede e riportano le informazioni principali per poter individuare e contattare l’azienda: ragione sociale, indirizzo, settore, addetti, fatturato, contatti, etc.

Ogni volta che l'utente riceve il suggerimento di un'azienda, dovrà dare un feedback con uno swipe a destra per esprimere gradimento o a sinistra per scartarla (modalità Tinder). Inoltre, è possibile identificare le aziende anche tramite ricerca attiva, compilando dei campi e dei filtri, e dare feedback positivo o negativo. Sulla base di questi feedback, PROspects impara le reali esigenze dell'utente e, stando a quanto dichiarato dall'azienda, il giorno successivo sarà in grado di proporre risultati ancora più in linea con quanto ricercato dal commerciale.

PROspects analizza ogni giorno milioni di dati provenienti dal patrimonio informativo Cribis, dai dati disponibili online e da studi sul funzionamento delle filiere produttive. Sulla base di queste informazioni, un algoritmo permette di individuare, per ciascuna azienda, quali possono essere i suoi potenziali clienti.

L'intelligenza artificiale di PROspects si basa su un algoritmo di "collaborative filtering". Questa famiglia di algoritmi è spesso usata per programmare sistemi di raccomandazione, in grado di suggerire agli utenti dei principali portali web prodotti, servizi o "amicizie" potenzialmente gradite agli utenti. Si ricorre al collaborative filtering quando il catalogo dei prodotti a disposizione è troppo ampio per essere consultato interamente e deve essere personalizzato sulla base delle caratteristiche di ciascun utente, in modo da ridurre la complessità delle informazioni a quelle poche effettivamente indispensabili.

L'ambizione dell’algoritmo di machine learning di PROspects non è solo quello di fornire all'utente profili analoghi alle preferenze espresse. La sfida è quella di proporre anche clienti che non rientrano immediatamente nell'identikit appena tracciato, ma comunque pertinenti e utili a estendere il proprio portafoglio clienti.

PROspects è disponibile gratuitamente sugli store Apple (scarica l'App) e Android (scarica l'App).