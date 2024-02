Uno dei criminali più efferati visse in Giappone e sterminò un villaggio per vendetta

La cronaca nera spesso ci offre la possibilità di osservare quanto oscura può divenire la mente umana e ci mette in allarme nei confronti delle nostre pulsioni più viscerali.

In questo articolo vogliamo raccontare una vicenda non molto conosciuta in Italia, che si distingue da altre vicende di cronaca nera per la sua efferatezza e crudeltà. Una storia degna di una stagione di Mindhunter, che purtroppo non si realizzerà (tra l'altro, avete idea chi ha ispirato la serie Netflix?).

Protagonista e carnefice della storia è Mutsuo Toi, un giovane giapponese che a soli 21 anni il 21 maggio del 1938 stabilì un record macabro. Divenne il killer più letale della storia del Giappone, freddando 30 persone nell'arco di poche ore e ferendone gravemente diverse in una maniera piuttosto violenta.

Toi nacque nella prefettura di Okayama, il 5 marzo del 1917, e perse entrambi i genitori per colpa della tubercolosi. Ha vissuto insieme alla sorella e alla nonna per tutta la sua vita e, per quanto la sua adolescenza non fosse contraddistinta da chissà quale agiatezza economica, non era considerato un povero.

Fervente lettore, sin da giovane si era interessato ai racconti scandalistici e nel 1936 rimase affascinato alla storia di Sada Abe, la geisha/prostituta che strangolò il suo amante.

L'ossessione nei confronti di questa prostituta lo portò a scrivere un romanzo incompiuto e a essere accusato da molte ragazze del suo villaggio (e delle comunità vicine) di praticare in maniera molesta lo Yobai, il cosiddetto "strisciamento notturno".

Questa usanza, praticata solitamente da giovani non sposati, prevedeva che un maschio entrasse silenziosamente all'interno della camera da letto di una giovane non sposata, nel cuore della notte, per rendere note le proprie intenzioni. Se la ragazza avesse acconsentito al matrimonio, avrebbe dovuto spogliarsi per farsi vedere dal giovane, per poi dormire insieme, mentre in caso contrario il ragazzo se ne sarebbe andato via prima dell'arrivo del mattino, dopo essersi masturbato davanti la ragazza completamente vestita.

Per gli antichi giapponesi, era comune trovare moglie in questo modo e consentiva ai giovani maschi di trovare velocemente una partner, soprattutto negli ambienti rurali. Sfortunatamente per Toi, nessuna ragazza del suo villaggio, Kamo, vicino Tsuyama, sembrò accettare le sue avance, provocandogli una profonda invidia nei confronti di tutti i suoi coetanei.

Non si sa esattamente con quante ragazze Toi abbia praticato lo Yobai ma, secondo le ricostruzioni effettuate dalla polizia giapponese in seguito alla tragedia, sembra che le sue concittadine lo disprezzassero perché era anch'esso malato di tubercolosi.

Alla fine, nella sera del 20 maggio 1938, Toi decise di punire tutte le donne che avevano ferito il suo desiderio d'amore e la sua virilità. Isolò l'intero villaggio di Kamo, tagliando la linea elettrica con una cesoia. Poi, armato di katana, di un fucile Browning, di un'ascia e di alcuni chiodi, cominciò a fare visita a diverse case del villaggio, trucidando tutte le giovani ragazze che gli capitavano a tiro.

Questa storia venne ricordata dai cronisti dell'epoca come il massacro di Tsuyama e fece il giro del mondo. Scombussolò profondamente anche il Giappone, tanto che l'opinione pubblica cominciò a riflettere se non convenisse al Governo pagare delle prostitute per "ammansire e guarire" i giovani ragazzi che trovavano delle difficoltà a trovarsi una moglie. La vicenda di Toi tuttavia fu solo una delle tante storie di cronaca nera che riuscì a catalizzare l'attenzione della società giapponese.

Toi fu molto violento con le sue vittime. Entrando in casa, chiese espressamente alle sue potenziali mogli se volessero fare sesso con lui o se erano intenzionate a divenire la moglie di qualcun altro. Ad ogni risposta negativa sparava. Si sospetta che alcune giovani, per non finire uccise, si siano anche concesse sessualmente, per poi finire uccise con la katana dopo l'arrivo dei loro genitori. L'intento di Toi era infatti quello di umiliarle.

Uccise persino la propria nonna con un colpo d'ascia, per non farle vivere gli ultimi anni della sua vita con la nomea di essere "la nonna dell'omicida", mentre inchiodò brutalmente al pavimento una sua amica che aveva tentato di farlo rinsavire. La giovane sopravvisse ma rimase tutta la notte nuda, a sentire le grida dei suoi vicini. Un'esperienza che la segnò profondamente.

Dopo aver ucciso quasi la metà della popolazione di Kamo e aver commesso diverse forme di violenza, giunta l'alba Toi si suicidò, lasciando una lettera misogina che avrebbe ispirato altri killer giapponesi negli anni successivi.

Con l'arrivo della seconda guerra mondiale, sfortunatamente questa vicenda venne presto dimenticata dai giapponesi, finché diversi militari tornarono dal fronte e cominciarono ad avere comportamenti antisociali, molto simili a quelli assunti da Toi prima di morire. Da quel momento in poi, diversi psicologi cominciarono a studiare il caso, nel tentativo di capire cosa possa spingere alcuni giovani a divenire improvvisamente violenti.

Queste ricerche hanno contribuito a capire cosa si nasconde nella mente degli psicopatici, ma hanno anche sollevato la realtà complessa delle società rurali giapponesi, che si basavano spesso sulla violenza, sull'oppressione e l'umiliazione del diverso, oltre che sulla discriminazione delle donne. Dalla metà degli anni Quaranta in poi, in Giappone lo Yobai venne sempre più considerato un comportamento diseducativo e venne infine abbandonato.