La 'Cripta dell'Apocalisse' apre le sue porte per degli ospiti speciali, ecco chi

La "Cripta dell'Apocalisse", conosciuta ufficialmente come Svalbard Global Seed Vault, è un vero e proprio bunker che ospita la maggior parte delle semenze del mondo. Si trova vicino alla cittadina di Longyearbyen, nell'isola norvegese di Spitsbergen, a circa 1200 km dal Polo Nord.

L'obiettivo di questo luogo così particolare è quello di proteggere le fonti alimentari del mondo offrendo una conservazione sicura, gratuita e a lungo termine. I semi provengono da banche genetiche di tutto il mondo come Sudan, Uganda, Nuova Zelanda, Germania, Libano e molti altri paesi. In tutto ci sono ben 1,1 milioni di campioni di semi che rappresentano circa 6.000 specie di piante (questo è nulla, considerando devono essere scoperti ancora 9.000 specie di alberi).

Il caveau si apre solo una manciata di volte all'anno nel tentativo di proteggere il suo contenuto dal mondo esterno e, recentemente, sono stati aggiunti degli "ospiti" davvero importanti alla collezione della banca dei semi: miglio, sorgo e grano. L'ultima aggiunta di grano al bunker è molto importante, in quanto - così come ben sappiamo - è una delle tre colture principali che costituiscono oltre il 40% delle calorie mondiali (e purtroppo il cambiamento climatico ridurrà queste colture).

Il valore della Seed Vault, oltre che per un'ipotetica fine del mondo, risiede anche "nel fornire un supporto alle singole collezioni nel caso in cui i campioni originali e i loro duplicati vengano persi a causa di disastri naturali, conflitti umani, cambiamento delle politiche, cattiva gestione o qualsiasi altra circostanza", si legge sul sito web di Svalbard Global Seed Vault.

Insomma, un luogo sicuro in cui conservare le semenze del mondo in caso di qualsiasi tipo di disastro, comodo no?