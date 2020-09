Una cripta segreta dei Cavalieri Templari è stata appena trovata sotto una chiesa polacca

Secondo quanto affermato dagli archeologi che hanno effettuato la scoperta, sotto una chiesa polacca - piena di tunnel segreti e resti di numerosi Cavalieri Templari - è stata scoperta una cripta nascosta, che ha alimentato moltissime speculazioni... compresa una legata al ritrovamento del leggendario Santo Graal.

Lo scavo archeologico in corso è iniziato nel 2004 sotto la cappella di San Stanislao di Chwarszczany. I Cavalieri Templari furono formati nel 1119, dal cavaliere francese Hugues de Payens per proteggere i pellegrini in viaggio verso est, quando le Crociate Cristiane devastarono il Medio Oriente nella speranza di strappare la Terra Santa dai musulmani. Tracce di questa setta sono visibili in tutta Europa, in particolare nella chiesa Chwarszczany costruita per testimoniare la loro permanenza.

"Il nostro GPR [un nuovo scanner utilizzato quest'anno] ha rilevato cripte gotiche con i resti dei Cavalieri Templari sotto la cappella", afferma l'archeologo capo Przemyslaw Kolosowski. "Secondo leggende e documenti medievali, c'era un pozzo nelle vicinanze della cappella", continua Kolosowski. "Si dice che il pozzo servisse da ingresso a un tunnel segreto. Ciò richiede ancora un'indagine archeologica esauriente".

Ciò che gli archeologi hanno osservato in seguito, ovviamente, è stata la scoperta più sorprendente di tutte: studiando una piccola depressione sotto i pavimenti in pietra, i ricercatori hanno scoperto sette cripte a volta. Sebbene alcuni coinvolti affermino che la scoperta "non possa essere fatta risalire ai tempi dei Templari", il dibattito è ancora in corso. I Cavalieri Templari non solo costruirono questa chiesa nel 1232, ma usarono la sua cappella come "luogo di culto e fortificazione difensiva". In quanto tale, è altamente plausibile che le cripte segrete sotto - e i passaggi scoperti - siano legati ai Templari.

Insomma, non resta che aspettare nuovi aggiornamenti su questa incredibile scoperta.