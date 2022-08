Questo criptico sistema di scrittura di 4000 anni sta per essere decifrato

Un curioso sistema di scrittura, noto come elamita lineare, potrebbe essere finalmente decifrato. Fu impiegato tra il 2300 a.C. e il 1800 a.C., nell’Iran meridionale. Oggi abbiamo solamente 40 esempi conosciuti di tale scrittura, quindi potete ben immaginare quanto sia difficile decodificarla con così poche fonti.

Di tutte le fonti, gli studiosi sembrano essersi soffermati solo su otto iscrizioni su bicchieri d’argento; ma non è tutto: gli autori della ricerca, comparsa sulla rivista Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie, si sono avvalsi anche del lavoro di altri esperti che precedentemente avevano provato a decifrare l’elamita lineare.

Insomma, hanno unito le loro analisi sugli otto bicchieri d’argento e quelle già realizzate in passato. Nello specifico, hanno confrontato il suddetto sistema di scrittura con dei testi cuneiformi, una scrittura già decifrata utilizzata in quello che oggi è il Medio Oriente, che risalgono all'incirca allo stesso periodo di tempo. Probabilmente contengono i nomi degli stessi governanti e i loro titoli, ma riportati in forma differente.

La squadra sembra aver decifrato quasi tutti i segni dell’elamita, ma rimane comunque un 3,7% a noi sconosciuto. Ecco la traduzione di un testo decriptato: “Puzur-Sušinak, re di Awan, Insušinak [una divinità] lo ama". Il testo aggiunge che chi si ribella da Puzur-Sušinak dovrebbe "essere distrutto". Il gruppo ha scritto che in futuro verranno pubblicate più traduzioni di testi completi.

A guidare le ricerche è stato François Desset, archeologo dell'Università di Teheran e del Centro nazionale francese per la ricerca scientifica (CNRS).

A proposito di scritture indecifrabili, avete mai sentito parlare del "Codice di Charles Dickens"?

[Credito immagine: Metropolitan Museum of Art]