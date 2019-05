La criptovaluta 'GlobalCoin' di Facebook in arrivo nel 2020?

Le indiscrezioni riguardanti una presunta criptovaluta di Facebook sono ormai presenti sul web da tempo, ma secondo quanto riportato da BBC News oggi il debutto della moneta virtuale del social network di Mark Zuckerberg sarebbe previsto entro il primo trimestre del prossimo anno.

La società infatti dovrebbe rivelare maggiori dettagli sulla valuta quest'estate, con i primi test in programma entro fine 2019. La valuta è indicata internamente come "GlobalCoin" e sarà disponibile in circa una dozzina di paesi al momento del lancio. L'obiettivo della compagnia di Menlo Park è offrire alla gente pagamenti accessibili e sicuri senza la necessità di un conto bancario.

E' chiaro però che per poter offrire un servizio di questo tipo, la valuta dovrà ottenere l'approvazione dai vari organismi. Secondo BBC News, lo scorso mese il CEO di Facebook, Mark Zuckerberg, ha incontrato il governatore della Bank of England Mark Carney per discutere dell'opportunità ed i rischi collegati alla valuta digitale. Discorso diverso in India, dove le criptovalute non sono accolte favorevolmente, sebbene il paese asiatico sia uno dei principali obiettivi della piattaforma di social networking.

La compagnia di Zuckerberg sarebbe anche in trattative con il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, oltre che con Western Union.

Gli ultimi rapporti riferiscono che la valuta potrebbe essere uno "stablecoin", con un valore ancorato alla valuta statunitense al fine di minimizzare la volatilità.