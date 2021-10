La criptovaluta di Squid Game esiste? Sì ed è in fase boom, ma attenzione!

Il successo della serie TV Netflix Squid Game sembra essere inarrestabile. Tuttavia, un "clamore" di questo tipo può anche portare ad accadimenti non propriamente piacevoli. No, non ci riferiamo alle "polemiche" legate all'età a cui si dovrebbe prendere visione di questa tipologia di contenuti, bensì alla criptovaluta di Squid Game.

Avete capito bene: come riportato anche dalla BBC, una criptovaluta che cerca di "associarsi" alla popolare serie TV sudcoreana è entrata in una sorta di fase "boom". Per intenderci, fino al 26 ottobre 2021 valeva circa un centesimo, ma nella giornata del 29 ottobre 2021 ha superato i 4 dollari, effettuando un "balzo" considerevole. Tuttavia, bisogna fare molta attenzione.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizmodo, la questione è piuttosto "intricata". Per intenderci, i creatori a quanto pare non permetterebbero agli investitori di rivendere i token. Inoltre, non è ben chiaro se il nome di Squid Game sia stato utilizzato senza permesso (secondo Gizmodo, uno "scam" di questo tipo sarebbe probabile, in quanto purtroppo altre volte all'interno della community crypto ci sono state "operazioni" simili, vedasi Mando).

"Il sito Web della criptovaluta Squid Game include anche una falsa raccomandazione del miliardario Elon Musk, che in realtà non ha 'promosso' il token, ma si stava riferendo allo show Netflix", scrive Gizmodo. Insomma, fate molta attenzione, dato che stanno emergendo aspetti di non poco conto che indicherebbero quantomeno una "scarsa serietà" per quel che concerne la criptovaluta (si teme che si tratti di uno scam).

Nota bene: le informazioni contenute in questa notizia sono puramente a scopo informativo. Non si sta dunque invitando a compiere alcun tipo di operazione in campo finanziario, né tantomeno si fa riferimento a suggerimenti di investimento o simili.