La criptovaluta di Telegram arriva sul mercato prima della fine di ottobre

Telegram brucia sul tempo Facebook? La criptovaluta di Telegram arriverà entro ottobre. Un report del NY Times racconta che Telegram ha intenzione di far debuttare la prima ondata di "Gram", nome della crypto, nei prossimi due mesi.

La salute del progetto fino ad oggi era incerta, tant'è che l'ultima volta che si era parlato dei Gram era perché Telegram aveva annunciato di voler cancellare l'Initial coin offering della criptovaluta.

Ma in questo modo l'app si sarebbe trovata davanti ad una corsa contro il tempo per rendere la sua criptovaluta realtà. Legalmente Telegram ha fino al 31 ottobre per consegnare le prime unità di Gram, se fallisce in questo, dovrà per forza restituire i quasi 2 miliardi di dollari in finanziamenti ottenuti a sostegno del progetto.

Il rumor su questa ferrea deadline era circolato per mesi negli ambienti di insider del mondo delle criptovalute e della scena tech, ma ora la veridicità dell'informazione è stata definitivamente confermata dal Times, che è riuscito ad ottenere e visionare alcuni documenti interni di Telegram.

Da ciò l'esigenza per Telegram di procedere a passo spedito.

Tre investitori anonimi hanno raccontato al NY Times che Telegram creerà un wallet ad hoc per i Gram, e che questo sarà disponibile per tutti i 200 milioni e passa utenti dell'app.

Nel frattempo Facebook sta lavorando per facilitare i pagamenti via Whatsapp, trasformando l'app in qualcosa di simile al modello Weibo per i cinesi. Ma pare che Telegram, su questo fronte, arriverà un pochino prima, salvo sorprese clamorose.