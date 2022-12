Criptovalute, nel 2022 mille token sono diventati inattivi: i 'caduti' del bear market

Mentre la vicenda di FTX e Sam Bankman-Fried giunge a un epilogo con l'estradizione di quest'ultimo negli Stati Uniti, arrivano oggi dei dati decisamente poco incoraggianti sull'intero settore crypto. In particolare, pare che quest'anno siano stati tantissimi i token definitivamente scomparsi dal mercato.

Un'analisi di CoinDesk, infatti, spiega che nel solo 2022 circa 1.000 criptovalute sono diventate inattive, riducendo drasticamente il panorama del mercato crypto da 10.397 token attivi a fine 2021 (quando il settore ha raggiunto i suoi massimi storici) a un totale di 9.310 valute digitali sulla piazza. Si tratta comunque di un numero piuttosto elevato, ma quello degli ultimi dodici mesi è stato il calo più marcato nel totale di token attivi della storia delle criptovalute.

D'altro canto, il 2022 è stato un annus horribilis per il settore crypto, con una capitalizzazione di mercato contrattasi del 72%, scendendo da 3.000 miliardi di dollari a 850 miliardi complessivi. La riduzione del numero di token attivi sul mercato è una diretta conseguenza di questa crisi: durante il periodo compreso tra il 2020 e il 2021, quello del bull market, moltissimi sono saliti a bordo del treno delle criptovalute con dei progetti poco stabili o pensati per fare dei guadagni percepiti come "facili".

Quando le cose sono cambiate e il mercato ha iniziato a registrare segni negativi a profusione, molti hanno deciso di ritirare i propri progetti, rendendo così i propri token inattivi per evitare perdite finanziare sostenute. A ciò hanno contribuito le numerose truffe e bancarotte del settore crypto dell'ultimo anno, che hanno mostrato come esso sia ancora troppo poco regolamentato e tutto sommato "pericoloso" per chi desidera investirvi con dei progetti pluriennali e di ampio respiro.