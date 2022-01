Criptovalute, addio a Ethereum 2.0: i dettagli della nuova roadmap

Dopo aver ascoltato con interesse le proposte di Vitalik Buterin per ridurre le Gas Fee su Ethereum, torniamo a parlare della seconda criptovaluta per capitalizzazione per alcune novità riguardanti la sua roadmap e, nello specifico, su Ethereum 2.0.

Infatti, è stata la stessa Ethereum Foundation ad annunciare la novità con un post sul suo blog ufficiale, in cui vengono anche spiegate le ragioni di un ragionevole cambio di nomenclatura e, pertanto, dell'abbandono della dicitura Ethereum 2.0.

Stando all'attuale roadmap, verranno applicate le seguenti modifiche:

Eth1 diventerà Execution Layer

Eth2 diventerà Consensus Layer

Execution Layer e Consensus Layer compongono Ethereum

Un cambiamento probabilmente necessario, per rappresentare al meglio in maniera anche figurata i cambiamenti epocali che avverranno sulla tecnologia.

Il termine Eth2 è stato necessario e opportuno finché il suo obiettivoera quello di migrare da Proof of Work a Proof of Stake. Allo stato attuale, invece, l'evoluzione del progetto Ethereum ha reso necessario un cambio di paradigma nel raggiungimento degli obiettivi, che verranno dunque identificati con i termini che meglio li andranno a rappresentare in futuro.

Questo a sua volta comporterà una maggiore chiarezza anche per l'utente finale e, stando alle previsioni della fonte, potrebbe contribuire a ridurre le truffe basate sulla "conversione da ETH a ETH2".

Al netto di questa interessante mossa della fondazione, ricordiamo che il momento del mercato non è esattamente dei più rosei, soprattutto dopo il lunedì nero di Bitcoin ed Ethereum, che ha visto ETH scendere fino a 2300 dollari.