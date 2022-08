Criptovalute, agosto inizia in rosso: male tutto il mercato, si salva solo CRO

Bitcoin ed Ethereum hanno raggiunto il massimo delle ultime settimane a fine luglio, lasciando ben sperare gli investitori circa una continuazione della loro ripresa dopo il calo dello scorso mese e mezzo. Sfortunatamente, pare che le cose stiano diversamente, dal momento che agosto si è aperto con un mercato crypto in calo rispetto a luglio.

Nello specifico, il calo riguarda più marcatamente Ethereum, che perde il 5,88% rispetto a ieri pur guadagnando l'11,11% su base settimanale. Al momento, la criptovaluta si attesta attorno ai 1.580 Dollari. Calo decisamente meno pronunciato per Bitcoin, che perde solo l'1,41% rispetto a ieri e che scende sotto i 23.000 Dollari, posizionandosi attorno ai 22.830 Dollari di valore. Anche in questo caso, comunque, dobbiamo sottolineare che la criptovaluta è in positivo su base settimanale, con un aumento dell'8,10%.

Risultati misti per i token dei principali exchange di criptovalute: mentre CRO, la valuta Cronos di Crypto.com fa segnare uno dei pochi positivi pronunciati della giornata, guadagnando il 5,12% su base giornaliera e addirittura il 21% su base settimanale, le cose vanno decisamente peggio per il token BNB di Binance. Quest'ultimo, infatti, viene ora scambiato a 276,79 Dollari, il 2,54% in meno di ieri.

Male anche i token come Cardano, Solana, Polkadot e Polygon (MATIC), tutti con perdite piuttosto pronunciate. Cardano, per esempio, scende al prezzo di 0,4932 Dollari, il 4,32% in meno di ieri, mentre Solana perde il 5,16% rispetto a 24 ore fa, pur facendo segnare un ottimo +12,67% rispetto a sette giorni fa. Giornata nera per Polkadot, invece, le cui perdite nelle ultime 24 ore si avvicinano al 10%, mentre la valuta viene scambiata a 7,79 Dollari.

Segnaliamo infine, stando ai dati di CoinMarketCap, anche la pessima performance di Terra 2, ovvero del token LUNA, che viene attualmente scambiato a 2,15 Dollari, una perdita del 12,31% rispetto a ieri.