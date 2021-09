Criptovalute, anche Alibaba dice basta: stop alla vendita di prodotti legati al mining

Alibaba si allinea al blocco imposto dalla Cina nei confronti delle criptovalute e con un post pubblicato nelle passate ore ha annunciato che dal prossimo 8 Ottobre interromperà la vendita di tutti i prodotti che permettono di effettuare il mining delle monete virtuali.

Nel post si legge che "Alibaba.com vieterà la vendita di miner di criptovalute e bloccherà le transazioni con valute virtuali come Bitcoin, Litecoin, BeaoCoin, QuarkCoin ed Ethereum". A questo si aggiunge lo stop alla commercializzazione di hardware e software utilizzati per ottenere criptovalute, ma anche tutorial, strategie e software sul mining e su investimenti in monete virtuali.

I venditori di terze parti avranno comunque tempo fino al 15 Ottobre per mettersi in regola. A partire da tale data, Alibaba cancellerà tutte le inserzioni nelle suddette categorie, e tutti gli ordini effettuati tra oggi 28 Settembre e l'8 Ottobre dovranno essere spediti prima di gennaio 2022, ma i venditori non potranno più ricevere alcun pagamento per gli ordini a seguito dell'8/10.

Si tratta di un importante colpo all'intero mercato, dal momento che come osservato da Coindesk Alibaba non è solo il più grande rivenditore online in Cina, ma ha anche filiali in tutta l'Asia, tra cui figurano Aliexpress e Lazada.

Qualche giorno fa alcuni exchange avevano iniziato a bloccare gli utenti cinesi. La normativa è stata messa in campo anche da Binance, uno dei più importanti al mondo.