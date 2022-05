Criptovalute, anche gli AltCoin scendono di prezzo: male Shiba Inu e ApeCoin

Continua il periodo di discesa delle principali criptovalute, che anche nelle ultime ore, con pochissime eccezioni, hanno fatto registrare un andamento decisamente poco incoraggiante. Nello specifico, a preoccupare sono ora gli AltCoin, con delle performance nettamente sotto la media delle altre monete digitali.

A quanto pare, infatti, nelle ultime ore Bitcoin ed Ethereum si sono stabilizzati con perdite solo marginali, pari al -1,21% su base giornaliera per Bitcoin ed al -0,66% per Ethereum. Al contrario, alcuni tra i principali AltCoin, come Shiba Inu e DogeCoin, hanno fatto registrare perdite nettamente più marcate, che hanno abbondantemente superato il 3% in media.

Unico segno positivo nel mercato, almeno tra i token più noti, è la criptovaluta Terra, con un +2,56% su base giornaliera ma che viene comunque venduta a prezzi piuttosto bassi, pari a circa 85 Dollari. Anche l'AltCoin AVAX di Avalanche, poi, ha guadagnato il 4% del suo valore nelle ultime ore, pur avendo perso il 17% del suo prezzo nel giro di una settimana.

Da tenere d'occhio, questa volta in negativo, sono poi i token ApeCoin e Crypto.com (CRO), con pronunciate perdite nelle ultime ore, che nel caso dei entrambe le criptovalute si sono concretizzate in un segno negativo superiore al 7%. Il tracollo di CRO, iniziato due giorni fa, dipende dalla decisione di Crypto.com di ridurre i benefit associati alle proprie carte di credito, mentre ApeCoin è reduce dalla vendita degli NFT Otherdeeds, ovvero dei contratti di proprietà del Metaverso proprietario di Bored Ape Yacht Club, che hanno rischiato di intasare la blockchain Ethereum.

I risultati di tutte le principali criptovalute, nessuna delle quali spicca per trend incoraggiante da almeno un paio di settimane, lasciano presagire un lungo periodo di stagnazione o di decrescita, che potrebbe andare di pari passo con quello delle borse tradizionali. Nella giornata di ieri, infatti, anche l'indice S&P 500 ha fatto registrare un nuovo record negativo di performance su base annua, mentre alcune borse europee hanno dovuto brevemente chiudere le contrattazioni a inizio giornata per via del crollo di alcuni titoli azionari.