Criptovalute, altra domenica di forti cali: Bitcoin ed Ethereum ancora giù

Continua la settimana di perdite per le criptovalute. In questa domenica di maggio, infatti, tutte le monete virtuali più importanti del mercato sono in rosso e stanno in territorio negativo, in alcuni casi anche pesantemente.

Il Bitcoin viene ora scambiato a 34.447,84 Dollari, il 10,93% in meno rispetto alla giornata di ieri, ma a saltare all'occhio è il fatto che in sette giorni la moneta ha bruciato il 29,86% del proprio valore.

Perdita ancora più pesante per Ethereum, che scivola sotto i 2000 Dollari a 1.992,16 Dollari, il 18,05% in meno rispetto ad ieri, mentre se si tiene conto dei dati settimanali la perdita è del 47%.

Dogecoin, la criptovaluta fortemente sponsorizzata da Elon Musk, invece, è a quota 0,2983 Dollaro, il 15,29% in meno rispetto ad ieri. Profondo rosso anche per Binance Coin, che in 24 ore ha perso il 25,94% ed in una settimana il 60%, ma anche Cardano che ora è bloccata a 1,15 Dollari, il 25,21% in meno se si confronta con i dati di ieri.

Qualche giorno fa sono arrivate delle importanti dichiarazioni da parte del creatore di Ethereum nei confronti di Elon Musk. Pesano su questi cali le decisioni delle autorità finanziarie cinesi, che hanno bloccato totalmente gli scambi delle criptovalute.