Criptovalute, altra giornata nera: Bitcoin sotto i 30.000 Dollari, Solana perde il 10%

Dopo un ottimo inizio di settimana per le criptovalute, con un mercato che sembrava essere tornato a respirare, nelle ultime ore si è verificato un nuovo calo del prezzo dei principali token in commercio: la prima criptovaluta colpita è stata Bitcoin, scivolato di nuovo sotto i 30.000 Dollari, che ha trascinato con sé tutte le altre monete.

Come abbiamo già detto, dunque, Bitcoin ha nuovamente sfondato i 30.000 Dollari, questa volta in negativo, attestandosi al momento attorno ai 29.500 Dollari di valore, con un calo del 5,20% circa su base giornaliera. Fortunatamente, stando ai dati di CoinMarketCap, la criptovaluta non ha "bruciato" del tutto i guadagni degli ultimi giorni, attestandosi attualmente a un valore del 3,20% superiore rispetto a quello di sette giorni fa.

Stesso discorso vale per Ethereum, che non solo si trova sotto i 2.000 Dollari, ma che presto potrebbe anche scendere al di sotto dei 1.800 Dollari: al momento, infatti, il token si trova a 1.827 Dollari, il 5,78% in meno di ieri e solo lo 0,39% in più rispetto alla scorsa settimana. Pessima performance anche per XRP, venduto a 0,3975 Dollari, il 4,77% in meno di 24 ore fa.

Male anche i token dei principali crypto exchange, con la valuta BNB di Binance che perde il 4,62% e scende al prezzo di 303,30 Dollari e il token CRO di Crypto.com che perde il 4,11% e si attesta a 0,1815 Dollari: in quest'ultimo caso, però, va segnalato che il prezzo è in salita del 6,74% rispetto alla scorsa settimana. Pessima anche la performance di SOL, penalizzato dall'ennesimo blocco della blockchain Solana di ieri e che perde addirittura il 10,70% rispetto a ieri e il 7,81% rispetto alla scorsa settimana, segnando uno dei risultati peggiori sul mercato nella giornata odierna.

Anche gli AltCoin non sembrano essere stati risparmiati dal calo di oggi, con DogeCoin che perde il 6,48% su base giornaliera e Shiba Inu che perde il 5,99% rispetto a ieri. Sembra dunque che nemmeno l'accettazione di DogeCoin come forma di pagamento per il merchandise di Tesla e SpaceX abbia galvanizzato il mercato di queste criptovalute. Concludiamo infine con MATIC, il token di Polygon, che perde il 5,09% e si attesa a 0,6073 Dollari.