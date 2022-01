Criptovalute, altra giornata nera: Bitcoin scende sotto i 43.000 Dollari

Dopo il martedì nero delle criptovalute dello scorso 28 dicembre, pare che il 5 gennaio sia stato un altro giorno da dimenticare per Bitcoin: la moneta digitale, che è scesa al di sotto dei 50.000 dollari poco prima della fine del 2021, è calata fino a 43.000 Dollari nel giro di poche ore, scendendo oltre la "soglia di guardia" di 46.000 Dollari.

Nelle ultime 24 ore, infatti, la liquidazione dell'equivalente di 812 milioni di Dollari investiti in criptovalute ha portato Bitcoin ad un crollo spaventoso sul mercato asiatico, arrivando a 42.500 Dollari, al di sotto delle due "soglie di sicurezza" di 46.500 e di 43.000 Dollari poste da molti investitori.

Stando ai dati di Coindesk, ciò ha generato una perdita di 317 milioni di Dollari per i trader nella sola giornata del 5 gennaio, l'87% dei quali si sono concentrati tra coloro che hanno comprato Bitcoin ad alto prezzo scommettendo sull'ulteriore rialzo del valore della criptovaluta.

Nel momento in cui scriviamo questa notizia, Bitcoin si attesta attorno a 42.920 Dollari, il 7,95% in meno rispetto a ventiquattro ore fa. Il crollo di Bitcoin ha colpito duramente anche gli Altcoin: Ethereum, al momento, vale 3.357 Dollari, l'11,90% in meno di ieri; Solana vale 148,10 Dollari, il 12,66% in meno di ieri; XRP, invece, vale 0,751015 Dollari, il 9,37% in meno di ieri.

Insomma, anche gli Altcoin hanno fatto registrare perdite enormi, pari a 164 milioni di Dollari in caso di Ethereum, a 18 milioni di Dollari per Solana ed a 16 milioni di Dollari per XRP.

Secondo Coindesk, il crollo delle monete sarebbe dovuto alla fuga di investitori dal mercato delle criptovalute: molti, infatti, avrebbero notato un peggioramento delle condizioni del mercato, che si sarebbe indebolito nelle ultime settimane, ed avrebbero preferito convertire i propri asset crypto in Dollari o in altre valute più stabili, causando il tracollo della fiducia nelle criptovalute e la loro conseguente perdita di valore. È possibile che dietro a questa decisione vi siano anche le incertezze relative ai tentativi di regolamentazione delle criptovalute da parte degli Stati Uniti, del Regno Unito e di altri Paesi del mondo.