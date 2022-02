Criptovalute: altra giornata nera? C'entrano Meta e il bridge Wormhole

Ieri vi abbiamo parlato del listing su Coinbase di ORCA e FIDA, le prime due criptovalute basate sulla blockchain di Solana ad apparire sul portale. Nelle scorse ore, ciò ha garantito un'ottima performance di Solana sul mercato, che però sembra essersi improvvisamente invertita, tanto che al momento Solana è in calo del 12% rispetto a ieri.

I motivi dell'improvviso crollo di Solana non sono riconducibili alla volatilità del mercato crypto, ma a due fattori distinti e ben definiti, che stanno influenzando in realtà tutto il mondo delle criptovalute. Il primo è la scoperta dell'exploit del blockchain bridge Wormhole, che ha causato un furto di ben 360 milioni di Dollari in criptovalute e che ha più significativamente interrotto le operazioni di bridging tra la blockchain Ethereum e quella di Solana.

Da solo, l'exploit ha fatto scendere Solana sotto i 100 Dollari, una soglia piuttosto importante per la criptovaluta, con una decrescita pari al 10% rispetto alle 24 ore precedenti. In particolare, la valuta è passata dai 110 Dollari mercoledì ai 97 Dollari circa al momento in cui scriviamo questa notizia. Ad ora, inoltre, le operazioni di bridging trame Wormhole non sono ancora riprese.

Il secondo motivo della perdita di valore di Solana è stata la pubblicazione dei risultati di pubblico di Facebook per il 2021: quando Meta ha annunciato un calo negli utenti attivi su Facebook, il primo in ben 18 anni, il mercato ha subito un vero e proprio terremoto, segnato da un fuggi-fuggi generalizzato dalle azioni di Meta, che hanno perso addirittura il 22% del proprio valore.

Visto che, al momento, Meta è l'azienda che più si sta dedicando al Metaverso, tutti i mercati legati a quest'ultimo hanno vissuto di riflesso una contrazione. Tra questi mercati, ovviamente, vi è il anche quello delle criptovalute, che stanno facendo registrare quasi tutte un peggioramento piuttosto marcato rispetto alle ultime ventiquattro ore. Se il caso di Solana è quello peggiore, perché unisce il problema di Meta a quello di Wormhole, anche Bitcoin al momento è in rosso del 4,66%, mentre Ethereum sta perdendo il 5,31%, XRP il 4,50% circa e Terra si attesta attorno al 9% di perdite.