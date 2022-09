Criptovalute, aumentano tentativi di truffa: attenti a finti giveaway su YouTube!

Mentre assistiamo a un calo importante di Ethereum dopo il Merge, gli esperti di cybersicurezza di Group-IB avvisano gli investitori - e il pubblico in toto - dell’aumento vertiginoso di truffe a tema criptovalute: pensate che solo nel 2022 sono stati registrati oltre 2.000 domini per finti giveaway perfetti per i “creduloni”!

Stando a quanto riportato da Group-IB nella loro recente analisi, il numero di siti web che promuovono truffe in ambito crypto è aumentato di oltre il 300% nella prima metà di quest'anno, con oltre 2.000 siti, canali YouTube e Twitch focalizzati nell’ingannare i poveri malcapitati. Ogni portale risulta avere una portata media di circa 15.000 persone, per circa 30 milioni di potenziali vittime, e non manca l’utilizzo di celebrità per attirare l’attenzione.

Oltre a utilizzare domini di primo livello come .com e .org, difatti, i malintenzionati del caso utilizzano deepfake di Elon Musk e investitori come Michael J. Saylor e Cathie Wood per convincere gli spettatori a iscriversi a portali pericolosi tramite link di affiliazione. La speranza è quella di ricevere criptovalute in regalo, ma ovviamente ciò non accade; anzi, sono i furbi truffatori che ricevono tra il 10% e il 50% dei guadagni complessivi, e più iscritti ha il canale utilizzato su YouTube o Twitch, più la percentuale si alza. Non mancano poi immagini promozionali con protagonisti Binance e Cristiano Ronaldo a causa della loro partnership lanciata il 23 giugno scorso.

Secondo Group-IB, l'improvvisa ondata di truffe crypto vista quest'anno è legata a un numero più elevato di strumenti accessibili ai truffatori per coinvolgere potenziali investitori inesperti di tecnologia: “I forum utilizzati dai truffatori costituiscono un mercato a tutti gli effetti che può aiutare anche i truffatori meno esperti a realizzare uno schema di frode crittografica per la prima volta”. Diversi forum in lingua rossa, in particolar modo, oggi offrono un mercato di account YouTube hackerati, tutorial dettagliati su come impostare truffe e strumenti di creazione di deepfake e siti Web fasulli.

Il nostro consiglio ai lettori, pertanto, è rimanere estremamente vigili e segnalare ogni contenuto di questo tipo tramite gli strumenti messi a disposizione dalle piattaforme di streaming citate.