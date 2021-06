Criptovalute, le autorità del Regno Unito puntano i fari su Binance

Secondo quanto riferito dal Financial Times, l'autorità di vigilanza finanziaria del Regno Unito avrebbe ordinato alla società collegata dal Binance Group, Binance Markets Limited, di interrompere tutte le attività ed ha imposto requisiti più stringenti.

L'avvertimento pubblicato nel fine settimana afferma che la società non può condurre alcuna attività in Gran Bretagna senza prima ottenere un'esplicita autorizzazione.

Binance, dal suo canto, ha immediatamente risposto ai rapporti ed attraverso una serie di tweet pubblicati sull'account ufficiale ha osservato che questo stop non avrà ripercussioni sulla compravendita di criptovalute da parte degli utenti: "abbiamo adottato un approccio collaborativo nei nostri rapporti congli enti regolatori, e consideriamo i nostri obblighi di conformità in maniera molto serie. Teniamo il passo dei cambiamenti normativi, le regole e le leggi di questo mercato". La stessa società ha precisato che il ban riguarderà solo la holding BML, in quanto l'unica localizzata in Regno Unito.

Le intenzioni della "casa madre", infatti, erano di far controllare Binance.Uk da BML, ma dal momento che ancora non ha ottenuto l'autorizzazione per effettuare le operazioni di trading, non se ne è fatto nulla. Il Financial Times e l'FCA hanno inoltre confermato che la richiesta di autorizzazione è stata ritirata lo scorso mese "a seguito di un intenso impegno da parte dell'autorità", che sta vigilando su tali domande per prevenire il riciclaggio di denaro ed il finanziamento di attività illecite con le criptovalute.

A Binance è stato dato tempo fino a mercoledì per adottare le richieste della FCA: dal 30 Giugno non dovrebbe più essere disponibile nel Regno Unito l'acquisto di opzioni e future.

Di recente abbiamo anche parlato del blocco delle attività di mining in Cina, che ha portato ad un calo del valore delle monete.