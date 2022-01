Criptovalute: niente ban in Russia, ma il mining sarà tassato e regolato - Aggiornata

Nelle ultime settimane, tra le varie proposte di regolazione delle criptovalute, è emerso il presunto crypto ban della Banca Centrale Russa, che potrebbe entrare in vigore da un giorno all'altro. Stando ad un nuovo report di Bloomberg, tuttavia, il Cremlino avrebbe deciso di non bloccare le criptovalute, preferendo invece tassarle.

In particolare, secondo Bloomberg il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin avrebbe deciso di "tassare e regolare" il mining di criptovalute, e non di bloccare i miner russi. Putin, infatti, avrebbe detto che "abbiamo dei chiari vantaggi competitivi nel settore, specialmente nel cosiddetto mining. Credo che in Russia questo sia favorito dal surplus di elettricità e dal personale qualificato presente nel mercato del lavoro".

La posizione politica di Putin è dunque molto meno dura di quella della Banca Centrale Russa, che ha già richiesto la messa al bando di tutte le criptovalute, ma si avvicina invece a quella del Ministero delle Finanze di Mosca, che ha intavolato piani per una regolamentazione nazionale degli asset digitali.

La questione del mining è particolarmente sentita al Cremlino perché, dopo il ban cinese delle criptovalute, molti miner cinesi si sono trasferiti in Russia, soprattutto nelle zone di confine della Siberia, spingendo lo "share" del mercato di Bitcoin russo dal 7% all'11% nel giro di meno di un anno, stando alle statistiche del Cambridge Centre for Alternative Finance.

Sempre Bloomberg ha anche riportato che il piano di Putin è quello di confinare il mining nelle regioni con più energia, cioè quelle dell'estremo oriente russo, dove la produzione energetica elevata si combina con una popolazione decisamente sparsa e ridotta. Insomma, niente mining negli appartamenti di Mosca e San Pietroburgo, almeno non in futuro.

Ad ogni modo, spetta ora alla Banca Centrale Russa e al Ministero delle Finanze trovare un accordo sulla questione, che potrebbe portare all'introduzione di regole più stringenti rispetto al vuoto normativo attualmente esistente in Russia relativamente alle criptovalute. Intanto, il co-fondatore di BitCluser Vitaliy Borschenko ha spiegato che il Cremlino ha creato un tavolo di concertazione con i miner, in modo da decidere in maniera condivisa quali restrizioni implementare e quante libertà lasciare al mining nel Paese.



Aggiornamento: il Vicepresidente del Governo della Federazione Russa Dmitry Chernyshenko ha confermato all'agenzia russa RBK che Mosca ha approvato una "roadmap" relativa alle criptovalute, che prevede l'introduzione di regole dette KYC (Know Your Customer) e AML (Anti-Money Laundering) per tutte le piattaforme specializzate in criptovalute, al fine di rendere più trasparenti e sicure le transazioni relative agli asset digitali.



Il piano è stato realizzato dal Ministero delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero della Giustizia e dall'ente anti-riciclaggio russo Rosfinmonitoring. Il piano è stato approvato dal Servizio Federale delle Tasse, dal Ministero dello Sviluppo Digitale, dal Ministero dell'Interno e dai Servizi di Sicurezza Federali. L'unica voce in contrasto con il piano è la Bank of Russia, la banca centrale del Paese, che continua ad insistere per un ban generalizzato delle criptovalute.