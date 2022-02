Criptovalute, la BCE chiede norme per impedire alla Russia di eludere le sanzioni

Le pesantissime sanzioni che in queste ore stanno colpendo la Russia non stanno avendo gli effetti sperati. Il blocco dei capitali secondo molti potrebbe portare alla Russia ad affidarsi alle criptovalute per eludere le sanzioni, e l’allarme è stato lanciato anche dalla presidente della BCE, che ha chiesto di approvare un quadro normativo.

Christine Lagarde, infatti, in risposta ad un giornalista ha affermato che potenzialmente la Russia potrebbe affidarsi alle criptovalute per eludere alcune delle sanzioni imposte dall’Unione Europea, e per tale ragione è necessario che queste vengano regolamentate per consentire ai singoli stati ed anche alla BCE di applicare ulteriori sanzioni nel caso in cui ciò dovesse succedere. “Ogni volta che esiste un divieto o un divieto o un meccanismo in atto per boicottare o vietare, ci sono sempre modi criminali che cercheranno di aggirare il divieto o il divieto" ha affermato la Lagarde.

In passato anche altri paesi si sono affidati alle criptovalute per aggirare le sanzioni economiche: è il caso di Iran e Corea del Nord. Proprio l’ONU di recente ha svelato che la Corea del Nord ha utilizzato le criptovalute per finanziare il nucleare, mentre il Venezuela si sarebbe affidato ai token digitali per eludere le sanzioni statunitensi negli ultimi anni.