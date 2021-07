Criptovalute, Binance in Italia ha vita breve: bisogna chiudere le posizioni entro 3 mesi

Dopo l’intervento della Consob contro Binance, uno degli exchange di criptovalute più utilizzati al mondo, quest’ultimo ha annunciato tramite Twitter nella giornata odierna che cesserà a effetto immediato l’apertura e registrazione di posizioni in derivati e a termine in Italia, Germania e Paesi Bassi.

Curiosamente, al momento della scrittura dell’articolo il post pubblicato su Twitter non è disponibile; ciononostante, grazie al sito CryptoPotato possiamo riprendere il contenuto integrale, ovvero la seguente dichiarazione: “Comprendiamo che molti regolatori a livello locale possono avere le proprie posizioni sulle criptovalute e accogliamo con favore l'opportunità di impegnarsi in un dialogo costruttivo sui requisiti locali”.

La cessazione di tali attività avrà effetto immediato e chi ha già posizioni aperte dovrà chiuderle entro 90 giorni. Secondo quanto dichiarato dal CEO di Binance, Changpeng Zhao, questo costituisce solamente l’inizio della fine per l’exchange di criptovalute nel continente europeo, dato che prossimamente non offrirà più prodotti a termine e derivati. Altra chiusura recente ha riguardato, per esempio, il commercio di token azionari; quella di oggi, dunque, è solo un’aggiunta ulteriore. Tale mossa rientrerebbe nella strategia a lungo termine di Binance, che intenderà comunque “valutare continuamente i prodotti e lavorare con i partner per soddisfare le esigenze degli utenti”.

Il Binance Group, intanto, da giugno è sotto osservazione anche delle autorità del Regno Unito, in quanto la società Binance Markets Limited non può condurre alcuna attività in Gran Bretagna senza prima avere ottenuto un'esplicita autorizzazione.