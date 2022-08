Criptovalute, mentre Bitcoin arranca Ethereum spicca il volo: +10% in un giorno

Dopo un weekend in rosso per le principali criptovalute, con perdite comprese tra il 5 e il 7% per Bitcoin ed Ethereum, pare che la nuova settimana abbia portato un po' di sollievo al mercato crypto, che è tornato a crescere nelle scorse ore, con risultati però piuttosto volatili tra un token e l'altro.

Per esempio, Bitcoin fatica ancora a ingranare la ripresa, attestandosi anzi attorno ai 20.000 Dollari (20.461 Dollari nel momento in cui scriviamo questa notizia). Si tratta di una posizione a rischio, poiché la valuta guadagna solo il 2,87% da ieri, quando il token è sceso nuovamente sotto ai 20.000 Dollari, cifra ormai considerata "psicologica" dagli investitori.

Ottima invece la performance Ethereum, che guadagna quasi il 10% su base giornaliera e che riesce ad andare in parità su base settimanale, azzerando le perdite di una settimana rossa. Al momento, la criptovaluta si attesta attorno ai 1.590 Dollari. Stesso discorso vale per Cardano, che con un guadagno giornaliero del 5,15% riesce a recuperare quanto perso in precedenza e ad andare in positivo su base settimanale, con un prezzo di 0,4549 Dollari.

Fatica ancora il token BNB di Binance, che, nonostante un aumento percentuale del 4,65% nelle ultime 24 ore, si trova ancora in rosso di più di due punti percentuali rispetto a martedì scorso. Al momento, comunque, la valuta si attesta attorno ai 290 Dollari. Migliore la performance di Cronos, che come Ethereum recupera le perdite della scorsa settimana grazie a un aumento giornaliero del 5,67%, che porta il token al valore di 0,1254 Dollari.

Segnaliamo poi, tra le altre criptovalute, il carattere estremamente oscillatorio di Solana, che, al netto di un recupero giornaliero del 7,31%, uno dei migliori su tutto il mercato, si trova in realtà ancora in perdita del 6,12% su base settimanale. Molto meglio invece Polygon, che aumenta il proprio valore del 5,95% rispetto a ieri e del 2,91% rispetto alla scorsa settimana, attestandosi attorno agli 0,8286 Dollari.

Infine, può essere interessante segnalare che il mercato delle criptovalute è ancora sotto il Bilione di Dollari in termini di market cap: i dati CoinMarketCap, infatti, ci dicono che il valore totale del settore delle criptovalute si attesta appena al di sotto dei 1.000 miliardi di Dollari, alla cifra di 998,82 miliardi.